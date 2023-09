"Ata që rrezikojnë jetën në det, nuk pushtojnë", Papa Françesku për emigrantët: Europa t’i mirëpresë

“Ata që rrezikojnë jetën në det nuk pushtojnë, kërkojnë mikpritjen, kërkojnë jetën”. Këtë mesazh përcolli Papa Françesku, gjatë vizitës në Marsejë, duke bërë apel që Mesdheu të mos jetë më një det i vdekur “mare mortuum”.

Papa nënvizon se çdokush ka të drejtën për të emigruar dhe për të mos emigruar dhe kërkon mos mbylljen në indiferencë.

“Kundër plagës së tmerrshme të shfrytëzimit të qenieve njerëzore, zgjidhja nuk është refuzimi, por sigurimi, sipas mundësive të secilit individ, një numër i madh hyrjesh legale dhe të rregullta, të qëndrueshme falë pritjes së drejtë nga ana e kontinentit europian. Në kuadrin e bashkëpunimit me vendet e origjinës, por të thuash ‘mjaft’ do të thotë të mbyllësh sytë, përpjekja tani për të ‘shpëtuar veten’ do të kthehet në një tragjedi nesër”, tha Papa.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Duke folur për portet e ndryshme të Mesdheut, të cilat janë mbyllur, Papa Françesku tha: Dhe dy fjalë kanë tingëlluar duke nxitur frikën e njerëzve: “pushtim” dhe “emergjencë”. Por ata që rrezikojnë jetën e tyre në det nuk pushtojnë, ata kërkojnë mikpritje, kërkojnë jetën”, nënvizoi ai në fjalën e tij në Takimet Mesdhetare.

“Sa i përket emergjencës, fenomeni migrator nuk është aq një emergjencë e përkohshme, por një fakt i kohës sonë, një proces që përfshin tre kontinente rreth Mesdheut dhe që duhet të qeveriset me largpamësi të mençur: një përgjegjësi evropiane”.