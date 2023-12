Papa Françesku mbush 87 vjeç, ja si do ta festojë ditëlindjen

Papa Françesku feston sot 87-vjetorin e lindjes. Por, siç është bërë e ditur, Papa nuk do të festojë në ndonjë mënyrë të veçantë, përveç një takimi të planifikuar në orën 11:00.

Papa do të takohet me më shumë mbi 450 fëmijë dhe familjet e tyre, të cilëve shërbimi i posaçëm vullnetar i Vatikanit u ofron shërbim shëndetësor falas. Më pas do të shikojë me ta një shfaqje të shkurtër me artistë cirku dhe do të shijojë ëmbëlsirat dhe tortën e ditëlindjes.

Dy orë më vonë, Papa si çdo të diel do të bekojë besimtarët e mbledhur në sheshin e Shën Pjetrit ku pritet t’i urojnë me entuziazëm ditëlindjen.

Mes atyre që do të urojnë Papa Françeskun janë presidenti italian i Republikës Sergio Mattarella, Asambleja e Ipeshkvijve Katolikë të Italisë dhe mijëra qytetarë nga e gjitha bota.