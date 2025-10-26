Panik në SHBA / Të shtëna me armë në një universitet, një person i vrarë dhe gjashtë të plagosur
Të paktën një person u vra dhe gjashtë të tjerë u plagosën nga të shtënat me armë zjarri në Universitetin Lincoln të Pensilvanisë të shtunën në mbrëmje.
Një total prej shtatë personash u qëlluan me armë zjarri, pasi të shtënat u dëgjuan pranë Qendrës Ndërkombëtare Kulturore të shkollës, ku turmat e Homecoming po festonin pas ndeshjes së futbollit të asaj pasditeje, thanë autoritetet në një konferencë për shtyp të dielën në mëngjes.
“Kjo festë u ndërpre dhe u shkatërrua nga të shtënat me armë zjarri. Ishte një skenë kaotike dhe njerëzit ikën në çdo drejtim”, tha Prokurori i Qarkut të Chester, Christopher de Barrena-Sarobe.
Zyrtarët nuk dhanë detaje mbi gjendjen e gjashtë të plagosurve. Viktima të shumta me armë zjarri u dërguan në spitale në Delaware aty pranë. Disa të tjerë u trajtuan në vendngjarje pasi u rrëzuan në tokë dhe u shkelën ndërsa njerëzit vraponin për t’u fshehur, tha de Barrena-Sarobe.
Një motiv në të shtënat ende nuk është përcaktuar, por de Barrena-Sarobe tha se nuk duket të jetë një rast “ku dikush erdhi me qëllimin për të shkaktuar dëme masive në një kampus kolegji.