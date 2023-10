Panik dhe frikë në Australi, ndërpriten gjysmat e fluturimeve për shkak të variantit “Delta”

Varianti Delta ka pushtuar Australinë dhe për pasojë, qeveria ka nisur të marrë masa të ashpra lidhur me fluturimet. Sipas vendimit, gjysmat e fluturimeve që do vijnë në Australi do ndërpriten, duke lejuar të hyjnë vetëm australianët dhe disa persona të caktuar.

Mediat ndërkombëtare shkruajnë se masa do hyjë në fuqi më 14 korrik dhe do të zgjasë deri vitin tjetër. Kryeministri Scott Morrison ka thënë se kjo është masa e duhur pasi ul presionin e karantinës edhe pse edhe ata që do të vijnë nga jashtë vendit do të duhet të karantinohen.

Ndërkohë që sot Australia ka çuar në izolim në shtëpi gjysmën e popullsisë për shkak të variantit Delta që po kërcënon gjithë botën pasi është më infektues.