“Pandora Papers” nxjerr zbuluar Putin, nga vajza e tij "sekrete" tek pasuritë e padeklaruara
Miliona dokumente dolën në dritë në dosjet offshore të quajtura “Pandora Papers”. Mes emrave të politikanëve dhe udhëheqësve botërorë është edhe Presidenti i Rusisë, Vladimir Putin. Por cilat janë zbulimet e rrjetit të gazetarëve investigativë për pasurinë e Putin. “The Guardian” ka bërë një hulumtim të gjerë të rrjetit të ngritur nga Putin.
Shkrimi nis me faktin që në Shtator 2003, u bë një transaksion i fshehtë. Vendndodhja ishte Monako, një parajsë fiskale e lidhur me të pasurit. Një apartament ndërroi duar. Një noter lokal nënshkroi marrëveshjen. Çmimi i blerjes: 3.6 milionë € (3.1 milion £). Për këtë, blerësi mori një apartament luksoz në katin e katërt, dy vende parkimi, një depo dhe përdorimin e një pishine në kompleksin “Monte Carlo Star”. Identiteti i blerësit të banesës ishte një mister. “Blerësi” zyrtar ishte një kompani offshore e regjistruar në Ishujt e Virgjër Britanikë, Brockville Development Ltd. Brockville ishte nga ana tjetër në pronësi të dy njësive të tjera të regjistruara në Panama-Sefton Securities dhe më vonë, Radnor Investments SA.
Falë dokumenteve të “Pandora Papers”, “The Guardian” mundi të identifikojë blerësin e banesës, që ishte një grua, 28 vjeçe në 2003, dhe në atë kohë e panjohur. Emri: Svetlana Krivonogikh. Brenda disa viteve, Krivonogikh u bë jashtëzakonisht e pasur. Ajo bleu një apartament në një kompleks prestigjioz në qytetin e saj të lindjes, Shën Petersburg, prona në Moskë, një jaht dhe pasuri të tjera, me vlerë rreth 100 milionë dollarë.
Si ta shpjegoni ngritjen e saj si në përrallë? Sipas raporteve të mediave, origjina e Krivonogikh është modeste. Ajo u rrit në një apartament, dhomë, kuzhinë dhe banjo. Krivonogikh ishte një studente në degën e biznesit dhe punoi si pastruese në një dyqan. Pastaj, në fund të viteve 1990, i ra “llotaria”: Vladimir Putin. Në vitin 2020, uebfaqja “Proekt”, një nga mediat e pakta të pavarura të Rusisë pretendoi se Krivonogikh krijoi një miqësi me Putinin kur ai ishte zyrtar i Shën Petersburgut. Ajo u bë e dashura e Putinit.
Pavarësisht nga natyra e saktë e marrëdhënies së tyre, ata duket se kanë qenë të afërt. Në Mars 2003, Krivonogikh lindi një vajzë, Luiza. “Proekt” ka pohuar se Putini është babai i Luizës. Kremlini nuk ka komentuar. Putin nuk diskuton jetën e tij private. Ai dhe gruaja e tij, Lyudmila, të cilat kanë dy vajza, Masha dhe Katerina u divorcuan në 2013. Luiza gjithmonë i ka shmangur pyetjet në lidhje me Putinin. Ajo dhe nëna e saj nuk iu përgjigjën pyetjeve të “The Guardian”. Njerëz nga rrethi i ngushtë i Putinit e përdorën Monakon si një qendër diskrete për punët e tyre financiare. Ekziston edhe gjeopolitika. Princi Albert, sundimtari i Monakos, ka marrëdhënie të mira me Putinin. Gjatë dy dekadave të fundit, ndikimi rus në Monako është rritur.
Tjetër episod
Në Dhjetor 1941, Viktor Kolbin u plagos ndërsa luftonte me gjermanët në frontin e Leningradit. Ishte shumë ftohtë. Siç e kujtoi dekada më vonë, Kolbin nuk ishte në gjendje të lëvizte dhe u lëndua rëndë, gjaku i tij njollosi borën. Një mjek e tërhoqi zvarrë. Ai jetoi gjatë luftës së madhe patriotike, siç e quajnë rusët luftën e dytë botërore, dhe më vonë u bë mësues dhe drejtor i një shkolle fshati në Imenitsy, jo shumë larg Estonisë.
Në verën e vitit 1954, një familje nga Leningradi mori me qira një dhomë në fshat nga tezja e Kolbinit. Ata ishin Putinët. Kolbin u shoqërua me Vladimir Spiridonovich Putin, i cili gjithashtu ishte plagosur ndërsa luftonte pranë Leningradit. Të dy burrat i kishin mbijetuar bllokadës naziste të qytetit, në të cilin shumë njerëz u vranë. “Ne gjetëm një gjuhë të përbashkët” i tha Kolbin gazetës së tij lokale “Pravda Severa” në 2002. Putinët sollën me vete fëmijën e tyre dyvjeçar, një djalë të vogël, gjithashtu Vladimirin.
Djali i Kolbin, Peter dhe Vladimiri u bënë miq. Në vitin 1969 – kur Peter ishte 17 vjeç dhe Vladimiri 16-të dy adoleshentë shkuan në një festë në fshatin fqinj. Sipas Viktor Kolbin, ata u përleshën me disa djem vendas, duke u kthyer në shtëpi vonë me plagë. Putin filloi të mësojë xhudo. Ai donte të bashkohej me “KGB”-në.
Jeta e dy burrave ndryshoi. Kolbin punonte në një dyqan kasapi. Por Putini nuk e harroi kurrë Kolbins. Menjëherë pasi mori pushtetin, presidenti i dërgoi një letër Viktorit duke e uruar për ditëlindjen. Në një intervistë, Kolbin tha se djali i tij ishte në kontakt me Putinin dhe ndoshta punonte për të. “Ai [Peter] nuk më thotë për këtë. Ai thotë: “Babi, mos e ngarko trurin me atë që nuk ke nevojë të dish”, kujton Kolbin.
Në 2001, Peter Kolbin hyri në biznes dhe përparoi. Një filial i një kompanie furnizoi pajisje për Gazprom. Mes shumë kompanive të tjera ai u bashkua edhe me Timchenko si partner në sipërmarrje të ndryshme, përfshirë IPP dhe Gunvor, ku fitoi 10% të aksioneve. Paratë vërshuan. Pasuritë e Kolbin u rritën në 550 milionë dollarë dhe pas tij dyshohet se qëndron pikërisht Vladimir Putin.