Pandemia, në Gjermani regjistrohen paditë e para për pasojat e vaksinës kundër Covid-19

Kushdo që u sëmur pasi u vaksinua kundër koronavirusit mendoi se mbase fajin e kishte vaksina. Për një kohë të gjatë, dyshime të tilla u hodhën poshtë pa shumë kontrolle.

Megjithatë, tashmë efektet e mundshme të vaksinave po merren seriozisht edhe nga ministri gjerman i Shëndetësisë Karl Lauterbach. Kjo pasi janë ngritur padi kundër disa kompanive të vaksinave.

Gjyqi i parë civil fillimisht ishte caktuar për në fund të prillit, por u shty për në 7 korrik. Në përmbajtjen e padisë drejtuar kompanisë Biontech përfshihen pretendimet për dëmshpërblim për dëm moral dhe fizik.

Rregullat e përgjegjësisë për vaksinat e koronavirusit janë të njëjtat si për medikamente të tjera. Kompania mund të mbajë përgjegjësi nëse për shembull ka defekte në prodhim. Thelbi i çështjes është shkaku: a mund t’i atribuohet dëmi në mënyrë shkakësore vaksinimit?

Çfarë thonë kompanitë?

Kompania Biontech thekson se “deri më tani nuk mund të vërtetohet asnjë lidhje shkakësore mes dëmtimit të paraqitur shëndetësor dhe vaksinimit në asnjë nga rastet e shqyrtuara”.

Një zëdhënës i kompanisë tha për Agjencinë Gjermane të Lajmeve se e marrin përgjegjësinë si prodhues të vaksinave shumë seriozisht. Biontech njoftoi se do të shqyrtojë me kujdes çdo rast, me kusht që të jetë dorëzuar dokumentacion i mjaftueshëm.

“Kur vlerësojmë rastin, ne mund të mbështetemi vetëm në të dhënat mjekësore për të vlerësuar nëse ka apo jo një lidhje shkakësore. Fatkeqësisht, të dhëna të tilla shpesh mungojnë”.

Cilat janë efektet e vaksinave?

Termat shpesh ngatërrohen. Nga njëra anë është “reagimi i vaksinimit”. Këto janë simptoma tipike si skuqje, ënjtje ose dhimbje në vendin e injektimit. Temperatura, dhimbja e kokës dhe dhimbjet në gjymtyrë konsiderohen gjithashtu normale, pasi ato janë shprehje e reagimit të dëshiruar të sistemit imunitar ndaj vaksinës.

Instituti Paul Ehrlich (PEI), i cili është përgjegjës për sigurinë e vaksinave, komplikacionet ndaj vaksinave i cilëson si një reagim negativ që ndodh pas vaksinimit, i cili, së pari, mund të jetë i lidhur me vaksinimin dhe, së dyti, shkon përtej simptomave normale të reagimit të trupit.

“Efektet anësore serioze” përkufizohen ligjërisht si efekte të vaksinës “që janë fatale ose kërcënuese për jetën, kërkojnë shtrimin në spital ose shtrimin e zgjatur në spital, rezultojnë në paaftësi të përhershme ose të rëndë, paaftësi dhe defekte të lindura ose të lindura”.

Cilat efekte njihen

PEI rendit ndërlikime serioze të vaksinimit: sëmundjen e zemrës, mioperikarditin, mpiksjen e mundshme të gjakut në tru ose gjetkë, paralizën e fytyrës, një lloj dobësie muskulore të quajtur sindroma Guillain-Barré dhe humbjen e dëgjimit.

Sa raste të dyshuara janë numëruar?

Që nga fillimi i vaksinimit, janë bërë gjithsej 183,000,000 vaksina kundër koronavirusit, sipas Institutit Robert Koch. Shkalla e raportimeve ishte 1.8 për 1000 doza vaksine, ndërsa për rastet e dyshuara të efekteve anësore serioze negative dhe komplikimeve ishte 0.3 raporte për 1000 doza vaksine.

Herë pas here, media ka raportuar edhe incidente me pasoja fatale, si rasti i një adoleshenti, i cili shfaqi probleme pas marrjes së dozës së dytë dhe tani është në karrige me rrota.