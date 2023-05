Pamjet e rënda, polici dhunon një burrë dhe e gjakos para arrestimit, momenti kur e kap për fyti

Një oficer policie nga Uellsi i Veriut, është filmuar duke goditur me grusht në kokë një burrë në mënyrë të përsëritur, ndërsa e kishte kapur për fyti në tokë.

Pamjet tregojnë një burrë që shtrihet për toke nga një oficer policie mashkull dhe femër. Oficeri mashkull e kapi burrin rreth qafës me krahun e tij dhe e godet nëntë herë në anën e kokës.

Ai shihet duke luftuar dhe duke rënkuar nga dhimbja, ndërsa oficerja femër e vendos atë në pranga. Në një filmim të dytë, ai shihet me një fytyrë të gjakosur teksa është vendosur në një furgon policie.

Besohet se incidenti ka ndodhur pasi policia e Uellsit arrestoi 34-vjeçarin nga zona Pensyflog e Porthmadog të mërkurën. Policia e Uellsit tha se burri u dërgua në spital për trajtim përpara se të transferohej në paraburgim. Policia tha se ata po hetojnë plotësisht çështjen dhe kanë bërë një referim urgjent në Zyrën e Pavarur të Sjelljes së Policisë.

Një përdorues i Tëitter-it që ndau pamjet bëri thirrje që oficeri që hodhi grushtet të shkarkohej.

Videoja ka shkaktuar tronditje dhe zemërim në internet, ku komentuesit vënë në pikëpyetje shërbimin e policisë.

Një zëdhënës i policisë tha: Jemi në dijeni të videove që qarkullojnë në mediat sociale. Kjo çështje aktualisht është duke u hetuar plotësisht nga Policia e Uellsit të Veriut dhe përditësime të mëtejshme do të lëshohen në kohën e duhur.

Andy Dunbobbin, Policia e Uellsit të Veriut dhe Komisioneri për Krimet, tha: Videoja që po qarkullon për arrestimin e një mashkulli në Porthmadog është shqetësuese. Unë e kam diskutuar këtë incident me shefin e policisë këtë mëngjes dhe ai ka konfirmuar se çështja është duke u hetuar me të drejtë nga Policia e Uellsit të Veriut, e cila do të lëshojë përditësime të mëtejshme në kohën e duhur. Si Komisioner i Policisë dhe Krimit, unë i marr seriozisht incidentet e tilla dhe do të punoj me policinë dhe organet e tjera për të kuptuar rrethanat pas filmimeve dhe për të vepruar në përputhje me rrethanat kur të vërtetohen faktet.