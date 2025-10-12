LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Helikopteri bie mbi hotelin luksoz në Kaliforni, plagosen kalimtarët

Lajmifundit / 12 Tetor 2025, 10:43
Bota

Helikopteri bie mbi hotelin luksoz në Kaliforni, plagosen kalimtarët

Një helikopter doli jashtë kontrollit dhe u përplas mbi një hotel luksoz buzë plazhit të shtunën.

Sipas raporteve fillestare, helikopteri pësoi një “dështim të rotorit të bishtit” përpara se të binte nga qielli dhe të përplasej në hotelin Hyatt Regency, duke shtypur disa palma jashtë.

Policia e Huntington Beach tha se dy personat në helikopter u nxorën shëndoshë e mirë nga rrënojat, megjithëse gjendja e tyre mbetet e panjohur.

Tre kalimtarë në rrugë u plagosën gjithashtu, sipas autoriteteve. Të pesë individët u transportuan në një spital aty pranë për trajtim, raportoi ABC7.

 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion