Helikopteri bie mbi hotelin luksoz në Kaliforni, plagosen kalimtarët
12 Tetor 2025, 10:43
Një helikopter doli jashtë kontrollit dhe u përplas mbi një hotel luksoz buzë plazhit të shtunën.
Sipas raporteve fillestare, helikopteri pësoi një “dështim të rotorit të bishtit” përpara se të binte nga qielli dhe të përplasej në hotelin Hyatt Regency, duke shtypur disa palma jashtë.
Policia e Huntington Beach tha se dy personat në helikopter u nxorën shëndoshë e mirë nga rrënojat, megjithëse gjendja e tyre mbetet e panjohur.
Tre kalimtarë në rrugë u plagosën gjithashtu, sipas autoriteteve. Të pesë individët u transportuan në një spital aty pranë për trajtim, raportoi ABC7.