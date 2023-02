OKB ofron 25 milionë dollarë, për Turqinë dhe Sirinë

Kombet e Bashkuara (OKB) kanë ofruar 25 milionë dollarë për Turqinë dhe Sirinë, pas tërmeteve vdekjeprurëse, që kanë marrë më shumë se 6000 mijë jetë njerëzish, transmeton Anadolu.

Zëdhënësi i OKB-së, Stephane Dujarric u tha gazetarëve në selinë e OKB-së, se kjo do të ndihmojë në ofrimin e ndihmës urgjente për shpëtimin e jetës së njerëzve, të prekur nga tërmeti.

"Ekipet e vlerësimit dhe koordinimit të fatkeqësive të OKB-së sot janë në Adana dhe po mobilizohen për në Gaziantep, nesër për të mbështetur ekipet e kërkim-shpëtimi. Ata që u prekën nga fatkeqësia përfshijnë mijëra refugjatë, nga Siria dhe komunitetet, që i kanë strehuar ata për gati 12 vite’’- tha Dujarric.

Dujarric tha se refugjatët sirianë përbëjnë mbi 1.7 milionë nga 15 milionë banorë që jetojnë në dhjetë provincat e prekura nga tërmetet në Turqi.

"Ne do të bëjmë gjithcka që qeveria e Turqisë do që ne të bëjmë dhe do të përpiqemi të jemi sa më të dobishëm’’. - tha Dujarric

Zëdhënësi i OKB-së, gjithashtu tha se rruga për në veriperëndim të Sirisë nga Turqia, është dëmtuar dhe kjo ka ndërprerë përkohësisht ofrimin e ndihmës, në zonat e kontrolluara nga rebelët, të cilët janë goditur nga tërmeti.