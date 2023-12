“OKB është kthyer në një këshill që mbron Izraelin”, Erdogan: Një botë e drejtë është e mundur, por jo me…

Presidenti turk, Rexhep Tajip Erdogan nisi një sulm frontal kundër OKB-së, Perëndimit, SHBA-së dhe Izraelit të shtunën gjatë fjalimit të tij në një konferencë për të drejtat e njeriut. Erdogan tha gjithashtu se struktura e Kombeve të Bashkuara dhe e Këshillit të Sigurimit të OKB-së duhet të ndryshohet.

“Fatkeqësisht, më shumë se 70 anëtarë të shtypit vdiqën në Gaza. Nuk kemi më asnjë shpresë apo pritshmëri nga Këshilli i Sigurimit të OKB-së. Këshilli i Sigurimit, detyra e të cilit është të ruajë paqen dhe stabilitetin global, është kthyer në një këshill për të mbrojtur dhe mbrojtur Izraelin që nga 7 tetori.“, tha ai.

Më tej, ai sulmoi edhe SHBA-në pas vetos ndaj rezolutës së Këshillit të Sigurimit për armëpushim në Gaza.

“Përballë këtij brutaliteti, organizatat ndërkombëtare nuk ndërmarrin asnjë hap konkret për të parandaluar shkeljet. 5 anëtarë të përhershëm dhe jo të përhershëm në Këshillin e Sigurimit të OKB-së. Por fatkeqësisht, armëpushimi u refuzua vetëm me votën refuzuese të SHBA-së. I vetëm. A ka drejtësi si kjo? A ka një botë kaq të drejtë?

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Por çfarë të themi. Një botë e drejtë është e mundur, por jo me SHBA. SHBA-të janë në anën e Izraelit me paratë dhe municionet e saj. Hej SHBA, si do ta llogarisni këtë? Për njerëzimin, SHBA-të nuk do të mund të thonë se janë një vend që mbështet Deklaratën e OKB-së për Njerëzimin.”, tha mes të tjerash Erdogan.