OBSH: Covid-19, ende një emergjencë globale

Organizata Botërore e Shëndetësisë, në një deklaratë të publikuar ditën e sotme thekson se virusi është ende në gjendje emergjencë globale, por duke shprehur, në të njëjtën kohë, optimizmin që ne po kalojnë në një fazë në të cilën shtrimet në spital pritet të ulen.

Pandemia ka të ngjarë të jetë në një “pikë kalimtare” që vazhdon të ketë nevojë për menaxhim të kujdesshëm për të kufizuar ndikimet e mundshme negative. Tre vjet pas shpërthimit, drejtori i përgjithshëm i OBSH-së Tedros Adhanom Ghebreyesus shprehu shpresën se emergjenca globale do të përfundojë.

“Ne mbetemi optimistë se brenda vitit të ardhshëm bota do të hyjë në një fazë të re në të cilën shtrimet në spital nga COVID-19 do të ulen dhe vdekjet do të bien në nivelin më të ulët të mundshëm,” tha Ghebreyesus në një takim të OBSH-së, raportojnë mediat e huaja.

“Njoftimi i sotëm është një njohje se kërcënimi global nga COVID-19 nuk ka mbaruar,” tha Seth Berkley, CEO i Gavi. “Ndërsa bota ka bërë përparim të jashtëzakonshëm gjatë dy viteve të fundit, duke zbatuar përhapjen më të madhe të vaksinave globale në histori, ne nuk mund të lejojmë të jemi të vetëkënaqur.“