Nusja e preferuar e mbretëreshës, kush është gruaja e dërrmuar nga vdekja e Elizabeth II?
Sophie of Wessex, gruaja dhe kontesha e Princit Eduard, ishte dukshëm e dërrmuar nga vdekja e Mbretëreshës Elizabeth II.
Daily Mail shkruan se mbretëresha dhe nusja e saj 57-vjeçare kanë qenë gjithmonë shumë të afërta, madje aq sa ajo e quajti në disa raste “mama”.
Një burim pranë familjes mbretërore ka treguar për mediat angleze se Sophie njihet në gjykatë si “nusja e preferuar e mbretëreshës”.
Sipas Daily Mail, pas vdekjes së nënës së saj Mary Rhys-Jones 17 vjet më parë, Sophie i pa anëtarët e familjes mbretërore si anëtarë të familjes së saj. Princi Eduard dhe Sophie ishin të parët që vizituan Mbretëreshën pas vdekjes së tij.
Ata thuhet se ishin “si nënë e bijë” vitet e fundit. “Kishte shumë dashuri dhe respekt të ndërsjellë në atë marrëdhënie”, shtoi burimi.
Sophie dhe Edward u takuan në vitin 1987. Ata u martuan 6 vjet më vonë dhe kanë dy fëmijë, Louise dhe James. Sophie është më e njohur për punën e saj bamirëse dhe mbron të drejtat e njerëzve me nevoja të veçanta dhe të drejtat e grave.
Para se të martohej me Edward-in, Sophie doli në kopertinën e tabloidit The Sun, i cili publikoi një foto të saj topless. Ajo shoqërohej nga kolegu i saj Chris Tarrant, fotografia w bërë gjatë një udhëtimi pune në Spanjë në vitin 1988.
Buckingham Palace dhe më pas kryeministri Tony Blair e dënuan këtë veprim. Tabloidi, i cili e mori foton nga Kara Noble, ish-shoqja e saj, më pas kërkoi falje.
Ata publikuan tekstin “Sophie, Sorry” në kopertinë dhe të gjitha të ardhurat nga shitja e këtij numri i dhuruan për bamirësi.