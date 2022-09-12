LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Nusja e preferuar e mbretëreshës, kush është gruaja e dërrmuar nga vdekja e Elizabeth II?

Lajmifundit / 12 Shtator 2022, 08:53
Bota

Nusja e preferuar e mbretëreshës, kush është gruaja e

Sophie of Wessex, gruaja dhe kontesha e Princit Eduard, ishte dukshëm e dërrmuar nga vdekja e Mbretëreshës Elizabeth II.

Daily Mail shkruan se mbretëresha dhe nusja e saj 57-vjeçare kanë qenë gjithmonë shumë të afërta, madje aq sa ajo e quajti në disa raste “mama”.

Një burim pranë familjes mbretërore ka treguar për mediat angleze se Sophie njihet në gjykatë si “nusja e preferuar e mbretëreshës”.

Sipas Daily Mail, pas vdekjes së nënës së saj Mary Rhys-Jones 17 vjet më parë, Sophie i pa anëtarët e familjes mbretërore si anëtarë të familjes së saj. Princi Eduard dhe Sophie ishin të parët që vizituan Mbretëreshën pas vdekjes së tij.

Ata thuhet se ishin “si nënë e bijë” vitet e fundit. “Kishte shumë dashuri dhe respekt të ndërsjellë në atë marrëdhënie”, shtoi burimi.

Sophie dhe Edward u takuan në vitin 1987. Ata u martuan 6 vjet më vonë dhe kanë dy fëmijë, Louise dhe James. Sophie është më e njohur për punën e saj bamirëse dhe mbron të drejtat e njerëzve me nevoja të veçanta dhe të drejtat e grave.

Para se të martohej me Edward-in, Sophie doli në kopertinën e tabloidit The Sun, i cili publikoi një foto të saj topless. Ajo shoqërohej nga kolegu i saj Chris Tarrant, fotografia w bërë gjatë një udhëtimi pune në Spanjë në vitin 1988.

Buckingham Palace dhe më pas kryeministri Tony Blair e dënuan këtë veprim. Tabloidi, i cili e mori foton nga Kara Noble, ish-shoqja e saj, më pas kërkoi falje.

Ata publikuan tekstin “Sophie, Sorry” në kopertinë dhe të gjitha të ardhurat nga shitja e këtij numri i dhuruan për bamirësi.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion