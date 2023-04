Nuk përmbahet nusja, qëllon me armë në dasmë, policia në këmbë

Hathras, U.P., 2023#WomenEmpowerment #ABLANARI



Are Indians without a gun licence allowed to use guns @Uppolice @kpmaurya1 @myogiadityanath @dgpup @hathraspolice @dm_hathras ⁉️



Please investigate such incidents@NCMIndiaa @realsiff @Das1Tribikram @RajNgc @KirenRijiju pic.twitter.com/UFgJRgowWT