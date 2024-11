“Nuk kam qenë kurrë pjesë e Cosa Nostra-s”, dënohet mësuesja e lidhur me bosin mafioz Messina Denaro

Magjistrati i Palermos, Paolo Magro, dënoi me 11 vjet e 4 muaj burg për organizatë mafioze Laura Bonafede, mësuesen nga Campobello di Mazara, vajza e kumbarit historik të qytetit, e lidhur në mënyrë romantike me bosin Matteo Messina Denaro. Mësuesja u akuzua fillimisht për veprën penale të favorizimit, e cila më pas u ndryshua në atë të organizatës mafioze. Prokurorët Piero Padova dhe Gianluca De Leo kishin kërkuar dënim me 15 vjet, por për shkak të gjykimit të shkurtuar, dënimi u ul në 11 vjet e 4 muaj.



Roli i gruas në arratisjen e bosit të Mafies

Bonafede e kishte takuar të arratisurin e atëhershëm deri pak ditë para kapjes së tij. Të dy, siç shihet edhe nga dhjetëra foto të gjetura në strehën e fundit të bosit të mafias, madje dhe kishin bashkëjetuar. Për më tepër, mësuesja kishte menaxhuar korrespondencën e bosit të mafies, duke garantuar kontaktet e tij me njerëzit e tjerë të botës së mafies dhe duke mbuluar arratinë e tij.

Mbrojtja e mësueses: “Nuk kam qenë kurrë pjesë e Cosa Nostra-s”

Para dënimit, gruaja mohoi të ketë qenë pjesë e Cosa Nostra-s dhe të ketë jetuar me Matteo Messina Denaro dhe i kërkoi gjyqtarit të dëgjonte arsyet e saj. “Kurrë nuk kam qenë pjesë e asnjë organizate mafioze, nuk kam jetuar me askënd edhe sepse kam jetuar me nënën time deri në vitin 2021, imagjinoni sikur të flija jashtë shtëpisë, të shkoja të gjeja një justifikim për të – tha ajo. Doja t’ju kërkoja të vlerësoni pozicionin tim për atë që është dhe shpresoj të gjej te ju atë gjyqtarin nga Berlini që të gjithë shpresojmë ta takojmë”.

Marrëdhënia me Messina Denaro

E akuzuara bëri deklarata spontane duke u përpjekur të tregonte versionin e saj të marrëdhënies që e lidhte me ish-të kërkuarin që vdiq një vit më parë. Prokurorët fillimisht e akuzuan mësuesen nga Campobello di Mazara, vajzën e liderit historik të mafias Leonardo Bonafede, për krimin e favorizimit në rrethana të rënda, më vonë akuza u shndërrua në organizatë mafioze, duke njohur rolin pjesëmarrës të gruas në Cosa Nostra. Akuza që mësuesja i ka mohuar gjatë deklaratave të saj spontane. Gruaja tha se e kishte njohur Messina Denaron që fëmijë dhe se kishte marrë miqësi dhe vëmendje nga ai, një i njohur i vjetër i babait të saj, në momente të vështira të jetës së saj si pas arrestimit dhe dënimit të bashkëshortit të saj, Salvatore Gentile me burgim të përjetshëm për vrasje.