Nuk e mbështeti as bashkëshortja e tij, kandidati grek në kërkim të qytetarit të vetëm që e votoi

I gjithë vëmendja mund të ketë rënë mbi triumfin e Kyriakos Mitsotakis dhe Demokracisë së Re pasi harta e zgjedhjeve u “lye blu” , megjithatë sondazhet e së dielës zbuluan disa paradokse.

Mes tyre një vend të veçantë ka Demosten Vergis i cili kandidoi në zgjedhje me partinë “Demosthenes Vergis AMBIENTALISTËT GREKE”. Por ajo çka habiti të gjithë ishte se sipas rezultateve të integruara nga 99.62% e qendrat e votimit, Demosthenes Vergis mori vetëm një votë!

Pas këtij rezultati shumë njerëz e komentuan këtë rezultat në Tëitter përdoruesit pyesnin: A nuk e votuan as njerëzit e tij?

Por presidenti i Ambientalistëve grekë, Demosthenes Vergis, nuk është i zhgëngjyer nga ky rezultat. Ai është shumë i lumtur dhe është në kërkim të votuesit që i dha votën e vetme në qarkun First Athinë, pasi ai dhe bashkëshortja e Svetlanës treguan për protothema.gr se nuk morën pjesë dje në procesin zgjedhor pasi ndodheshin në Mykonos për pushime.

Siç shprehet presidenti i Ambientalistëve grekë, është e rëndësishme që ai të jetë me njeriun që i dha një votë dhe vendin e 36-të në zgjedhje.

“Ka ndodhur që kam marrë pjesë në zgjedhjet nacionale dhe nuk kam marrë votë, tani të paktën kam marrë. Në fakt, po kërkoj të gjej personin që më zgjodhi që ta falënderoj, dua të ulëm në një tavolinë me të. Kjo ishte një surprizë e madhe për mua. Unë do të pyes dhe do të përpiqem të gjej personin që më ka votuar. Më duhet ta gjej këtë fletë votimi, e dua si kujtim”, thotë Demosthenes Vergis.