Nuk do e përdorin as qytetarët! Ky është shteti i parë që do ta ndalojë plotësisht TikTok-un

Montana pritet të jetë shteti i parë amerikan që do të bllokojë plotësisht platformën e Tik-Tok.

Ligjvënësit në Montana janë shumë pranë miratimit të një projekt-ligji për ndalimin e funksionimit të TikTok në shtet, një lëvizje që do të përballet me sfida ligjore, por gjithashtu do të shërbejë si një terren testimi për Amerikën pa TikTok që shumë ligjvënës kombëtarë kanë parashikuar.

Propozimi i Montanës, i cili ka mbështetje nga legjislatura e kontrolluar nga GOP e shtetit, është më gjithëpërfshirës sesa ndalimet e vendosura në pothuajse gjysmën e shteteve dhe në qeverinë federale të SHBA që ndalojnë TikTok në pajisjet qeveritare.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Dhoma e miratoi projektligjin 60-39 të enjten pas një leximi të dytë.

TikTok, i cili është në pronësi të kompanisë kineze të teknologjisë ByteDance, ka qenë nën një vëzhgim intensiv për shqetësimet se mund t’i dorëzojë të dhënat e përdoruesve qeverisë kineze ose të shtyjë propagandën dhe dezinformimin pro-Pekinit në platformë.