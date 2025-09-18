LEXO PA REKLAMA!

Nuk di të ndalet, Izraeli kryen sulme ndaj Hezbollahut në Libanin jugor

Lajmifundit / 18 Shtator 2025, 20:16
Bota
Izraeli njoftoi të enjten se ka kryer sulme të reja ajrore kundër caqeve ushtarake të Hezbollahut në Libanin jugor, për ta parandaluar rigrupimin e grupit militant në ketë pjesë të vendit.

Shtetet e Bashkuara e ndërmjetësuan një armëpushim në nëntor mes Libanit dhe Izraelit pas më shumë se një viti luftimesh të shkaktuar nga lufta në Gazë, por Izraeli ka vazhduar me sulme të kohëpaskohshme ndaj Hezbollahut, i cili mbështetet nga Irani përtej kufirit.

Hezbollahu është shpallur grup terrorist nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa Bashkimi Evropian e ka në listën e zezë krahun ushtarak të grupit libanez, por jo edhe partinë politike.

