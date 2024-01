Nuk deklaroi orën e shtrenjtë, Arnold Schwarzenegger ndalohet në aeroportin e Mynihut

Arnold Schwarzenegger do të përballet me procedura penale tatimore, pasi nuk ka deklaruar një artikull pas mbërritjes në Gjermani, tha një zyrtar i shtypit i Doganës së Mynihut për CNN të mërkurën.

“Ai nuk ka deklaruar një produkt. Një produkt që u importua nga vende jo anëtare të BE-së për të mbetur në BE. Dhe ky proces vlen për të gjithë”, tha zyrtari i shtypit Thomas Meister.

Meister tha se ish-guvernatori i Kalifornisë dhe ylli i filmit u lirua pasi u mbajt për më shumë se dy orë.

“Arnoldi u ndalua për tre orë sot në aeroportin e Mynihut për shkak se udhëtoi me një orë që do e nxjerrë në ankandin e bamirësisë së tij për krizën klimatike, nesër në Kitzbuhel (në Austri),” tha një burim i afërt me aktorin për CNN.

Burimi tha se artikulli në fjalë ishte një orë e markës luksoze zvicerane Audemars Piguet dhe kushton 26 mijë euro.

Schwarzenegger-it nuk iu kërkua të plotësonte një formular deklarate dhe ai iu përgjigj sinqerisht çdo pyetjeje nga doganierët, tha burimi.