Njihuni me “Vejushën e zezë” të Iranit! Akuzohet se ka vrarë 11 burra. Dëshmia tronditëse: Mbyta më shumë se kaq
Kolsum Akbari, një 56-vjeçare, akuzohet për helmimin dhe vrasjen e 11 bashkëshortëve gjatë 22 viteve, por ajo thotë se mund të ketë vrarë më shumë.
Ajo martohej me burra të moshuar, i helmonte me ilaçe dhe alkool industrial, dhe më pas trashëgonte pasuritë e tyre. Vdekjet e burrave të saj nuk ngritën dyshime fillimisht, pasi ato shpesh ndodhnin për shkak të moshës dhe sëmundjeve.
Akbari ka vepruar në disa qytete për të shmangur hetimet. Vrasjet filluan në vitin 2000 dhe u zbuluan më vonë, kur djali i viktimës së fundit dyshoi. Ajo pranoi vrasjet, por vazhdon të japë deklarata kontradiktore për numrin e viktimave.
Aktualisht, ajo është nën akuzë për vrasje me paramendim dhe mund të përballet me dënimin me vdekje. Gjykata pritet të japë vendimin pas dëgjimit të paditësve.