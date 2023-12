Njihuni me parashikimet e Bill Gates për dekadën e ardhshme

Bashkëthemeluesi i Microsoft dhe një nga njerëzit më të pasur në botë, Bill Gates, publikoi një eulogji prej gjashtë faqesh për natyrën “revolucionare” të inteligjencës artificiale dhe ndikimin e saj në botë.

Në blog, Gates përshkroi parashikimet e tij për ndikimin e ardhshëm të teknologjisë në shëndet, arsim dhe fuqinë punëtore. Ai beson se zhvillimi i inteligjencës artificiale do të sjellë një sërë risish.

"Inovacionet janë arsyeja pse jeta jonë është përmirësuar kaq shumë gjatë shekullit të kaluar. Nga energjia elektrike dhe veturat tek ilaçet dhe aeroplanët, risitë e kanë bërë botën më të mirë”, tha ai.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Gates parashikon se vendet e pasura si Amerika janë një vit e gjysmë deri në dy vjet larg adoptimit të plotë të inteligjencës artificiale, ndërsa atyre më të varfra si Afrika do t’u duhen tre vjet.

Megjithatë, pranon se ai vetë ende nuk e ka kuptuar gjithçka kur bëhet fjalë për inteligjencën artificiale.

“Nëse nuk e keni kuptuar se si të përdorni AI në mënyrën më të mirë, nuk jeni vetëm”, ka shkruar ai, duke shtuar se është e vështirë të heqësh qafe zakonet e vjetra në punë.

Gates kontrolloi disa projekte që përpiqeshin të përdorin inteligjencën artificiale për të luftuar rezistencën ndaj antibiotikëve, për të trajtuar shtatzënitë me rrezik të lartë dhe për të ndihmuar njerëzit të vlerësojnë rrezikun e tyre për HIV, dhe arriti në përfundimin se puna ishte ambicioze dhe e hershme në zhvillim.

Ai beson se puna vendos skenën për një bum të madh teknologjik më vonë këtë dekadë.

Organizata jofitimprurëse e Gates, Fondacioni Bill dhe Melinda Gates, të cilin ai e drejton me ish-gruan e tij, ka dhuruar miliarda dollarë për kërkime mjekësore në mbarë botën.

Puna e fondacionit është veçanërisht e fokusuar në kërkimin, zhvillimin dhe dërgimin e vaksinave në vendet më të varfra në botë.

Për sa i përket arsimit, ai parashikoi më parë se AI mund të transformojë arsimin në pesë deri në dhjetë vitet e ardhshme, duke ofruar përmbajtje të përshtatur për stilet e të mësuarit.

Propozimi i tij është që inteligjenca artificiale mund të angazhojë studentët duke mësuar se çfarë i motivon dhe çfarë i bën ata të humbin interesin për lëndët. Ndërsa ai tha se mësuesit me siguri nuk do të jenë tepricë, ata duhet të përshtaten me teknologjinë e re.

Në postimin e tij, ai i quajti mjetet arsimore të AI që po testohen sot, “të mahnitshme”. I quajti mjete si Khanmigo dhe MATHia të jashtëzakonshme dhe parashikoi se ato do të përmirësohen vetëm në vitet në vijim.