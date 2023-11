“Njeriu i vdekur në këmbë”, kush është lideri i Hamasit që Izraeli po e kërkon në tunelet e spitaleve

E gjithë ofensiva izraelite në Gaza ka një objektiv kryesor, kapja ose vrasja e atij qe mund të përshpejtojë përfundimin e sulmit tokësor: Yahya Sinëar , udhëheqësi i madh i Hamasit. “Ne do ta marrim atë dhe do ta eliminojmë,” tha të shtunën Ministri i Mbrojtjes Yoav Gallant .

Pastaj dje ai iu drejtua popullit palestinez: “Nëse i vrisni para se ta bëjmë ne, kjo do ta bëjë luftën më të shkurtër”.

Deri më tani, forcat ajrore, marina dhe ushtria izraelite kanë goditur 2500 objektiva në Rrip.

Por e vetmja gjë që mund të ndalojë makinën e luftës që po shtrydh qytetin e Gazës është vdekja e Sinëarit, njeriut që farkëtoi organizatën ushtarake të lëvizjes xhihadiste dhe konceptoi masakrën e 7 tetorit. Nëse më parë hulumtimi i besohej përgjimeve të telefonatave dhe raportimeve të të infiltruarve në territorin palestinez, tani ai kryhet me analizën e dokumenteve të sekuestruara në bazat e kapura gjatë bastisjeve dhe mbi të gjitha me marrjen në pyetje të milicëve, kapur në avancimin e tankeve. Besimi i inteligjencës është se ai është i fshehur në rrjetin e tuneleve të ndërtuara në zonën e spitalit Shifa dhe se në kundërshtim me zakonin e tij, ai nuk lëviz nga frika se mos përplaset nga forcat speciale. Në të njëjtën kohë, izraelitët thuhet se po sulmojnë çdo automjet, përfshirë ambulancat, që lëvizin nga zona e Shifas për të parandaluar Sinëar ose togerët e tij të arrijnë një strehë më të sigurt.

Për t’i shpëtuar bastisjeve, për vite me radhë lideri i Hamasit ka lëvizur gjithmonë shtëpi çdo natë. Tani, megjithatë, ai duket se i ka ditët e numëruara: dje Financial Times publikoi një portret, i cili, duke parafrazuar termin e përdorur në Shtetet e Bashkuara për ata të dënuar me dënim me vdekje, e përkufizonte atë si “njeriu i vdekur në këmbë”./ La Repubblica