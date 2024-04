Njerëzimi sërish i rrezikuar, SHBA ngre alarmin: Shumë shpejt do ketë Covid-26 dhe 32

Një ekspert amerikan ka treguar se një hetim i plotë mbi origjinën e COVID-19 në Kinë është kritik për të parandaluar pandemitë në të ardhmen dhe për të shmangur “COVID-32. Dr. Peter Hotez, dekan i Shkollës Kombëtare të Mjekësisë Tropikale në Kolegjin e Mjekësisë Baylor për mediat amerikane ka ngritur alarmin, duke treguar rëndësinë e hetimit të Covid-19.

Në fjalën e tij ai tha se beson se SHBA duhet të bëjë më shumë sesa të fillojë një hetim të inteligjencës në teoritë se virusi u shfaq natyrshëm nga kafshët ose u arratis nga një laborator në Wuhan të Kinës.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Unë personalisht jam i mendimit që ne kemi shtyrë inteligjencën aq sa mundemi. Ne kemi nevojë për një ekip shkencëtarësh, gjenealogjistësh, biologësh, ekologjistësh në provincën Hubei për gjashtë muaj deri në një periudhë një vjeçare dhe të zbulojmë plotësisht origjinën e COVID-19.

Unë mendoj se duhet t’i bëjmë një presion të madh Kinës, përfshirë sanksionet e mundshme për të lejuar një ekip të epidemiologëve dhe virologëve të shquar në Kinë me qasje të pakufizuar në kafshë, njerëz, në mostra [dhe] laborator.

Unë mendoj se ju me të vërtetë duhet të keni një analizë të hollësishme në lidhje me popullatat e lakuriqëve të natës të gjitha kafshët dhe njerëzit e mundshëm të rezervuarit dhe pa atë, do të jetë me të vërtetë e vështirë për ta përpunuar këtë”, tha ai.