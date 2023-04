Njerëzimi do rikthehet në Hënë pas 50 vitesh, NASA zbulon emrat e 4 astronautëve të misionit “Artemis

Agjencia amerikane e hapësirës NASA ka emëruar katër astronautët që do ta kthejnë njerëzimin në Hënë, pas një hendeku prej 50 vitesh me misionin “Artemis”. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch dhe Jeremy Hansen do të fluturojnë rreth trupit hënor në fund të vitit të ardhshëm ose në fillim të 2025.

Sipas BBC, astronautët nuk do të zbresin në Hënë, por misioni i tyre do të hapë rrugën për një ulje nga një ekuipazh pasues. Tre shtetasit amerikanë dhe një kanadez u prezantuan para publikut në një ceremoni në Hjuston, Teksas.

Ata tani do të fillojnë një periudhë trajnimi intensiv për t’u përgatitur. Në përzgjedhjen e një gruaje dhe një personi me ngjyrë, NASA po mban premtimin e saj për të sjellë diversitet më të madh në përpjekjet e saj eksploruese. Të gjitha misionet e mëparshme të ekuipazhit në Hënë u bënë nga njerëz të bardhë.

Reid Wiseman– 47 vjeç. Pilot i marinës amerikane që shërbeu për një kohë si kreu i zyrës së astronautëve të NASA-s. Ai ka fluturuar një mision të mëparshëm hapësinor, në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës në 2015.

Victor Glover– 46 vjeç. Pilot testues i marinës amerikane. Ai iu bashkua NASA-s në vitin 2013 dhe bëri fluturimin e tij të parë në hapësirë ??në vitin 2020. Ai ishte afrikano-amerikani i parë që qëndroi në stacionin hapësinor për një periudhë të zgjatur prej gjashtë muajsh.

Christina Koch– 44 vjeç. Një inxhiniere elektrike. Ajo mban rekordin për kohën më të gjatë të vazhdueshme në hapësirë nga një grua, prej 328 ditësh. Me astronautët e NASA-s, Jessica Meir, ajo mori pjesë në ecjen e parë kozmike me femra në tetor 2019.

Jeremy Hanson-47 vjeç. Para se të bashkohej me Agjencinë Kanadeze të Hapësirës, ??ai ishte një pilot luftarak me Forcën Ajrore Mbretërore Kanadeze. Ai nuk ka fluturuar asnjëherë në hapësirë.

Wiseman do të jetë komandanti, Glover do të jetë piloti i tij; Koch dhe Hansen do të veprojnë si “specialistët mbështetës të misionit”.

Kuarteti në thelb po përsërit misionin e vitit 1968 të kryer nga Apollo 8, i cili ishte fluturimi i parë hapësinor njerëzor që arriti në Hënë.