Një superfuqi po lind, ajo do të ketë më shumë tanke se ushtritë më të mëdha të BE së bashku

Pushtimi i Vladimir Putin nuk ka shkaktuar thjesht një rezistencë mes ukrainasve që po frymëzon botën, po ka shkaktuar një sërë ndryshimesh gjeopolitike.

Sulmi brutal i presidentit rus Vladimir Putin ka tronditur globin, duke zhvendosur historinë në një tjetër drejtim dhe duke ndryshuar marrëdhëniet 75-vjeçare me disa nga vendet më të fuqishme dhe më të pasura të botës.

Nga ana tjetër, ka nxjerrë edhe mësime për përgatitje për luftë. Polonia do të bëhet një superfuqi tankesh.

Brenda shumë pak vitesh do të ketë më shumë tanke se Mbretëria e Bashkuar, Gjermania, Franca, Holanda, Belgjika dhe Italia së bashku, shkruan Popular Mechanics, një revistë e specializuar në çështjet ushtarake.

Pas pushtimit rus të Ukrainës, qeveria polake nisi një program shumë ambicioz për të forcuar ushtrinë tokësore, me vlerë disa miliardë dollarë, dhe qëllimi përfundimtar është që forcat polake të jenë të afta të ndalojnë vetë një sulm të mundshëm rus.

Shtatë ditë më parë, kompania amerikane General Dynamics Land Systems njoftoi se kishte nënshkruar një kontratë me qeverinë polake për shitjen e 250 tankeve M1A2 Abrams. Vlera e kontratës është 1.15 miliardë dollarë, ose 4.6 milionë dollarë për tank.

Është pjesë e një marrëveshjeje edhe më të madhe me vlerë gjithsej gjashtë miliardë dollarë, e cila përfshin gjithashtu prokurimin e 26 Hercules (automjeteve të blinduara të shpëtimit), 776 mitraloza tankesh, një sasi të madhe municionesh tankesh, simulatorë, pesë vjet trajnime dhe teknike.

Lajmi për nënshkrimin e kontratës për furnizimin e tankeve amerikane vjen pasi Polonia lidhi një kontratë edhe më të vlefshme me Korenë e Jugut për blerjen e një numri të madh tankesh pothuajse të pabesueshme 980 K2 Black Panther, 648 obus vetëlëvizës K-9 Krab dhe 48. FA-50 avion i avancuar stërvitor.

Detajet nga marrëveshja

Tanket amerikane dhe koreano-jugore do të zëvendësojnë flotën polake të tankeve T-72 që u zhvilluan në epokën sovjetike.

Si përfundim, kur të gjitha pajisjet ushtarake të mbërrijnë në Poloni, ushtria tokësore e atij vendi do të ketë 1280 tanke të reja në vend të 972 tankeve të vjetra aktuale. Përveç kësaj, Polonia po blen sistemin raketor të artilerisë HIMARS, si dhe avionët luftarakë amerikanë F-35.

Autori i revistës Popular Mechanics kujton se Polonia është ndarë disa herë gjatë historisë nga fqinjët e saj rusët dhe gjermanët dhe se hera e fundit që këto dy fuqi e ndanë Poloninë ishte në vitin 1939.

Polonia moderne ka mbajtur një qëndrim të fortë pro-perëndimor dhe anti-rus, dhe ekonomia e lulëzuar e Polonisë e ka lejuar atë të shpenzojë deri në tre për qind të PBB-së së saj për mbrojtje - dy herë më shumë se Gjermania.

Pushtimi i Rusisë ndaj fqinjit të Polonisë, Ukrainës, shkaktoi alarm në Varshavë, e cila vendosi të ndërtojë një forcë të armatosur të gatshme për të penguar Rusinë nga një sulm i mundshëm.

Me këto 1230 tanke të reja, flota e tankeve polake do të bëhet më e madhja dhe më moderne në Evropë. Në dekadën e ardhshme, Polonia do të ketë më shumë tanke se Mbretëria e Bashkuar, Gjermania, Franca, Holanda, Belgjika dhe Italia së bashku.

Para fillimit të pushtimit të Ukrainës, ushtria ruse kishte 2800 tanke në shërbim aktiv dhe dhjetë mijë tanke të tjera më të vjetra në rezervë. Rusia ka humbur të paktën 989 nga tanket e saj më të mira deri më tani.

Ushtria amerikane është forca e dytë më e madhe e tankeve me 6,333 tanke, rreth gjysma e të cilave janë në shërbim aktiv. Kina është e treta me rreth 5800 tanke.

Polonia ndërpret të gjitha importet e naftës ruse

Nga ana tjetër, Polonia ka mbajtur linjë të fortë kundër Putinit, pasi ka ndërmarrë hapa për të ndërprerë të gjitha importet e naftës ruse deri në fund të vitit 2022, njoftoi kryeministri i vendit, Mateusz Morawiecki. Kryeministri i Polonisë deklaroi në një konferencë për media se vendi i tij tashmë ka reduktuar shumë varësinë nga nafta ruse.

Ai tha se Polonia po fillon planin më radikal midis vendeve evropiane për të hequr qafe energjinë ruse. Varshava u ka bërë thirrje vendeve të tjera të Bashkimit Evropian që të reduktojnë varësinë nga importet e karburanteve nga Rusia.

Polonia pretendon se paratë nga eksporti i naftës dhe gazit nisin “makinerinë ruse të luftës” dhe se ajo duhet të ndalojë.