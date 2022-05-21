Një “shqiptar” kryeministër/ “Anthony Albanese fiton zgjedhjet në Australi”
Anthony Albanese do të jetë kryeministri i ardhshëm i Australisë, sipas parashikimit të tre mediave kryesore në Australi.
Korporata Australiane e Transmetimeve, 7 Neës dhe Sky News Australia projektuan rezultatet, ndërsa votat janë ende duke u numëruar.
Asnjë rrjet nuk ka parashikuar ende që laburistët të fitojnë një shumicë prej 76mandatesh, megjithatë mediat besojnë se Koalicioni Liberal-National i Scott Morrison nuk ka një rrugë drejt qeverisë së shumicës apo pakicës.