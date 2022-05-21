LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Një “shqiptar” kryeministër/ “Anthony Albanese fiton zgjedhjet në Australi”

Lajmifundit / 21 Maj 2022, 14:31
Bota

Një “shqiptar” kryeministër/ “Anthony Albanese fiton

Anthony Albanese do të jetë kryeministri i ardhshëm i Australisë, sipas parashikimit të tre mediave kryesore në Australi.

Korporata Australiane e Transmetimeve, 7 Neës dhe Sky News Australia projektuan rezultatet, ndërsa votat janë ende duke u numëruar.

Asnjë rrjet nuk ka parashikuar ende që laburistët të fitojnë një shumicë prej 76mandatesh, megjithatë mediat besojnë se Koalicioni Liberal-National i Scott Morrison nuk ka një rrugë drejt qeverisë së shumicës apo pakicës.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion