LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Një 14 vjeçare vritet aksidentalisht nga policia në SHBA

Lajmifundit / 24 Dhjetor 2021, 12:37
Bota

Një 14 vjeçare vritet aksidentalisht nga policia në SHBA

Një vajzë 14 vjeçare është vrarë me armë zjarri nga policia e Los Anxheles në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Adoleshentja ndodhej në një dhomë prove në dyqan veshjeje kur u qëllua, në një moment që policia po shënjestronte një burrë të dyshuar se kishte sulmuar një grua pak momente më parë.

I dyshuari ka ndërruar jetë dhe gruaja e sulmuar u transportua në spital. Agjentët e policisë qëlluan ndaj të dyshuarit dhe një nga plumbat arriti deri në dhomën e veshjes në dyqan, ku u gjet vajza e vrarë.

Policia shpjegoi për mediat se kishte reaguar pas sinjalizimit se një grua ishte sulmuar me armë. Kapiteni i policisë së Los Anxheles deklaroi se agjentët qëlluan me armë zjarri kur panë se i dyshuari po sulmonte dhe një person tjetër.

Autoritetet amerikane nuk kanë dhënë detaje nëse autori i sulmit kishte njohje me viktimën e tij apo ishte një objektiv i rastësishëm.abcnews

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion