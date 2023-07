Ngrihet alarmi në Greqi/ Meteorologët dalin me njoftim: Ja sa pritet të shkojnë temperaturat

Greqia po përjeton një valë të re të nxehti. Sakaq, Ministria e Shëndetësisë ka dhënë udhëzime emergjente.

Termometri sot ka kaluar 40 gradë në disa qarqe të vendit. Megjithatë, ajo që shkakton shqetësim të madh janë parashikimet për temperatura deri në 48 gradë, shkruan 'Protothema'.

Sipas meteorologut të Action24, Dimitris Papaioannou, dita më e keqe nga tre valët radhazi të të nxehtit do të jetë e enjtja e ardhshme, në valën e tretë të të nxehtit, pasi, siç theksoi ai, në nivel lokal mund të arrijë deri në 48 gradë Celsius.

Për sa i përket rrezikut të zjarreve, ai dha alarmin, pasi në fundjavë pritet kulmi i valës së dytë të të nxehtit, me temperatura mbi 45 gradë Celsius.

Vapa do të jetë intensive edhe gjatë natës, ku termometri do të shënojë afër 30 gradë. Të dielën do të fryjë erëra perëndimore-veriperëndimore, të cilat janë erëra të thata dhe për rrjedhojë shumë të rrezikshme për zjarre.