Duhan jashtë dhe birrë me limite, rregullat e Oktoberfest-it që mund t’i çojnë udhëtarët në ndëshkime
Oktoberfest në Gjermani është një ngjarje tradicionale që tërheq më shumë se gjashtë milion vizitorë çdo vit. Edicioni i vitit 2025 do të zhvillohet nga 22 Shtatori deri më 5 Tetor në qytete të ndryshme të vendit. Ndërkohë, edicioni më i njohur mbetet ai në Monak, me tenda të mëdha, aktivitete si Paradë e Kostumeve dhe Muzikë Bavariane, ku shërbehen birra nga gjashtë brewhouse në qytet.
Përveç Monakut, Berlini ofron një atmosferë festive më të vogël me kopshtet e birrës dhe grupe muzikore. Megjithëse Oktoberfest është e njohur për atmosferën e saj të gëzuar, vizitorët duhet të respektojnë disa rregulla të rëndësishme, përndryshe mund të përballen me gjoba të larta.
Një nga rregullat kryesore është të pini birrë brenda limiteve. Edhe pse pirja në publik nuk është e paligjshme, sjellja e papërshtatshme mund të çojë në gjoba deri në 500 euro. Po ashtu, urinimi në publik, përfshirë pas tenda të birrës, mund të rezultojë në një gjobë prej 100 eurosh. Pirja e alkoolit në biçikletë është gjithashtu e ndaluar, duke sjellë ndëshkime serioze.
Për ata që dëshirojnë suvenire, është e këshillueshme të blejnë gotat e Oktoberfest-it, pasi vjedhja e tyre mund të çojë në akuza për vjedhje dhe gjobë prej 60 eurosh.
Në lidhje me pirjen e duhanit, vizitorët duhet të dalin në hapësira të caktuara për smoking, pasi pirja brenda tendave mund të rezultojë me përjashtim nga festivali dhe një humbje financiare të madhe.
Ndër rregullat e tjera, ndalohet sjellja e fishekzjarrëve dhe armëve, me pasojat që mund të rezultojnë në ndalimin e vizitorëve dhe konfiskimin e objekteve. Gjithashtu, sjelljet e paqëndrueshme, si ngjitja mbi tavolina, mund të çojnë në përjashtime nga festivali.
Përzgjedhja e rregullave dhe respektimi i tyre është thelbësore për të siguruar një përvojë të këndshme dhe të sigurt në Oktoberfest.