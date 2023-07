Nga 15 tetori pa maska, ja vendi që lehtëson masat anti- Covid

Kryetari i bashkisë së Rio de Janeiros ka njoftuar se banorët e këtij qyteti do mund të qarkullojnë pa maska, duke filluar nga 15 tetori. Eduardo Paes e bëri këtë njoftim përmes një postimi në rrjetet sociale.

Komiteti Shkencor i Komunës Carioca ka publikuar një dokument ku lexohet se hapi i dytë i zvogëlimit të masave kufizuese parashikon që, me 65% të popullsisë me një program të plotë vaksinimi, nuk do të ketë asnjë detyrim për të përdorur maska ​​në vendet e hapura, duke ruajtur përdorimin e saj të detyrueshëm aty ku nuk është e mundur të ruhet distanca.

Paralelisht, do të ketë edhe rihapje të klubeve të natës, diskotekave, sallave të koncerteve dhe festave, në vende të mbyllura, vetëm për personat e vaksinuar dhe me 50% të kapacitetit.