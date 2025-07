Netanyahu: Regjimi iranian mund të rrëzohet vetëm me një grusht shteti nga brenda!

Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu ka pranuar se regjimi iranian mund të përmbyset vetëm me një grusht shteti nga brenda vendit dhe se nëse do të ishte e mundur që Izraeli ta bënte këtë, atëherë do të vazhdonte operacionet.

Netanyahu deklaroi në një mbledhje të kabinetit të mërkurën se Izraeli e konsideronte të rëndësishme të minonin regjimin iranian në kohën që kishin në dispozicion dhe nëse do të kishte vlerësime se kjo ishte e mundur, do ta vazhdonin.

Megjithatë, ai tha se një grusht shteti i tillë duhet të vijë nga brenda Iranit. Sipas tij regjimi ka frikë nga izraelitët dhe amerikanët, por mbi të gjitha ka frikë nga populli i vet.

Ne duhet të sigurohemi që regjimi në Teheran të mos kthehet tek ne," tha ai.

Netanyahu tha se Izraeli kishte arritur një fitore të madhe në fushatën e tij kundër Iranit, pasi kanë hequr dy kërcënime të menjëhershme ekzistenciale për vetë ekzistencën e vendit. Kryeministri izraelit vuri në dukje se gjatë vizitës së tij në shkurt në Shtëpinë e Bardhë, paraqitën plane për një sulm ndaj Iranit.