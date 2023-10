Netanyahu paralajmëron: Ajo që do të bëjmë në ditët në vijim do të mbetet në histori

Pas sulmeve të reja të Hamasit, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu mbajti një tjetër fjalim. “Ata donin luftë dhe do ta kenë atë”, tha ai, duke e quajtur Hamasin, ISIS. Ai konfirmoi se pushtimi i vendit të tij vazhdon pasi një numër i konsiderueshëm palestinezësh janë ende në Izrael. “Sulmet kundër Hamasit sapo kanë filluar,” theksoi ai, duke përsëritur vendosmërinë për të vazhduar reprezaljet. Në fund të fundit, që në momentin e parë të sulmeve nga Hamasi, Netanyahu kishte deklaruar se sulmet nuk do të mbeten pa përgjigje.



Ai përsëriti apelin drejtuar liderëve të opozitës për formimin e qeverisë së unitetit kombëtar. Duke ngritur nivelin e gatishmërisë, ai ka kërkuar që tubimi të arrihet menjëherë. “Qëllimi ynë është uniteti i vendit. Të gjithë jemi të bashkuar në këtë moment”, theksoi ai. “Gjëja më e rëndësishme është të mos humbasim durimin.

E di që të gjithë duam rezultate të prekshme, por do të duhet kohë”, shtoi ai. “Çdo vend që vepron Hamasi do të kthehet në gërmadha. Kjo tashmë po ndodh dhe do të vazhdojë të ndodhë”, nënvizoi Netanyahu, duke paralajmëruar për vazhdimin e sulmeve. “SHBA-ja e mbështet Izraelin në çdo mënyrë dhe armiqtë e Izraelit e kuptojnë se çfarë do të thotë kjo”, shtoi ai, duke falënderuar Perëndimin për qëndrimin e tij.



“Të gjithë armiqtë tanë e dinë se ishte një gabim i tmerrshëm sulmi ndaj Izraelit. Ajo që do të bëjmë në ditët në vijim do të mbetet në histori”, ka përfunduar me kuptim mesazhi i tij, ndërsa Hezbollahu, i cili mbështetet edhe nga Irani, ka hapur frontin e tij. Kryeministri i Izraelit dërgoi mesazhin e tij më herët, duke dashur të tregojë se përgjigja e Tel Avivit ndaj Hamasit do të jetë e ashpër. Duke publikuar video të sulmeve ajrore në Rripin e Gazës, Netanyahu shkroi në një postim në X: “Kemi filluar. Izraeli do të fitojë”.