Netanjahu mban fjalim përballë sallës bosh në OKB
Perfaqesuesit e shumices se vendeve te OKB, braktisen sallen ne kohen qe Benjamin Netanjahu nisi fjalimin e tij.
Dhjetëra protestues u mblodhën në Times Square, New York, ndërsa Netanyahu mbante fjalimin e tij ne OKB.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dënoi ashpër vendet perëndimore për përqafimin e shtetësisë palestineze dhe i akuzoi ato se po dorëzohen nën presionin e aktivistëve dhe të tjerëve që e kanë akuzuar Izraelin për krime lufte kundër palestinezëve në Gaza.
Duke folur në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, udhëheqësi izraelit reagoi me terma të ashpër kundër një vale lëvizjesh diplomatike nga aleatët kryesorë të SHBA-ve, të cilat e thelluan izolimin ndërkombëtar të Izraelit për shkak të mënyrës së zhvillimit të luftës gati dy vjeçare kundër militantëve të Hamasit në Gaza.
Disa ngritën grushtet në ajër në shenjë mbështetjeje për kryeministrin izraelit, një kontrast i fortë me ulëset zyrtare të delegatëve në sallën kryesore poshtë, të cilat ishin kryesisht bosh pasi dhjetëra anëtarë u larguan në shenjë proteste kur Netanyahu doli në skenë.
Në fjalimin e tij para Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në Nju Jork, Netanyahu tha se “Izraeli duhet ta përfundojë punën në Gaza sa më shpejt të jetë e mundur”. Ai shtoi se “mbetjet e fundit të Hamasit janë të ngujuara në qytetin e Gazës”.
Duke iu drejtuar Hamasit, ai tha: Dorëzoni armët. Lironi të gjithë pengjet tani… Nëse e bëni, do të jetoni. Nëse jo, Izraeli do t’ju ndjekë kudo.