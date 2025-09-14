Netanjahu: Eliminimi i liderëve të Hamasit do t’i jepte fund luftës
Kryeministri izraelit Benjamin Netanjahu, deklaroi sot se eliminimi i liderëve të Hamasit do të përbënte fundin e luftës në Gaza, pas sulmeve ajrore të fundit në Doha.
“Udhëheqësit terroristë të Hamasit që jetojnë në Katar nuk shqetësohen për fatin e popullit të Gazës.
Ata kanë penguar përpjekjet për armëpushim për të zgjatur pafundësisht luftën. Eliminimi i tyre do të hiqte pengesën kryesore për lirimin e të gjithë pengjeve tona dhe do t’i jepte fund luftës”, shkroi Netanjahu në një postim në platformën X.
Nga ana tjetër, familjet e pengjeve e kanë akuzuar Netanjahun si “pengesë” për përfundimin e konfliktit në Gaza.
“Operacioni që u zhvillua në Katar e tregoi përtej çdo dyshimi se ekziston një pengesë për kthimin e pengjeve dhe përfundimin e luftës: Kryeministri Netanjahu. Sa herë që një marrëveshje është afër arritjes, Netanjahu e saboton”, thuhet në një deklaratë të lëshuar sot nga Forumi i Familjeve të Pengjeve.