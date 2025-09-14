LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Netanjahu: Eliminimi i liderëve të Hamasit do t’i jepte fund luftës

Lajmifundit / 14 Shtator 2025, 08:19
Bota

Netanjahu: Eliminimi i liderëve të Hamasit do t’i jepte fund

Kryeministri izraelit Benjamin Netanjahu, deklaroi sot se eliminimi i liderëve të Hamasit do të përbënte fundin e luftës në Gaza, pas sulmeve ajrore të fundit në Doha.

“Udhëheqësit terroristë të Hamasit që jetojnë në Katar nuk shqetësohen për fatin e popullit të Gazës.

Ata kanë penguar përpjekjet për armëpushim për të zgjatur pafundësisht luftën. Eliminimi i tyre do të hiqte pengesën kryesore për lirimin e të gjithë pengjeve tona dhe do t’i jepte fund luftës”, shkroi Netanjahu në një postim në platformën X.

Nga ana tjetër, familjet e pengjeve e kanë akuzuar Netanjahun si “pengesë” për përfundimin e konfliktit në Gaza.

“Operacioni që u zhvillua në Katar e tregoi përtej çdo dyshimi se ekziston një pengesë për kthimin e pengjeve dhe përfundimin e luftës: Kryeministri Netanjahu. Sa herë që një marrëveshje është afër arritjes, Netanjahu e saboton”, thuhet në një deklaratë të lëshuar sot nga Forumi i Familjeve të Pengjeve.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion