Nëna në Itali vrau dhe copëtoi të birin: Doja ta mbroja nusen time nga dhuna
Një nënë italiane rrëfeu se e vrau dhe e copëtoi djalin e saj me ndihmën e gruas së tij, për ta mbrojtur atë nga abuzimi i dyshuar fizik në martesën e tyre.
Lorena Venier, 61 vjeçe, pranoi vrasjen e djalit të saj, Alessandro Venier, 35 vjeç, pasi gruaja e tij, Mailyn Castro Monsalvo, 30 vjeç, telefonoi policinë italiane për të rrëfyer se kishte ndihmuar në kryerjen e aktit të tmerrshëm më 25 korrik..
Trupi i Alessandros u gjet i copëtuar në bodrumin e shtëpisë që ai ndante me gruan dhe vajzën e tij 6-muajshe në qytetin Gemona del Friuli, Itali.
“Unë u kujdesa vetë për copëtimin e Alessandros”, i tha Lorena, e cila është infermiere, një gjyqtari gjatë një paraqitjeje në gjykatë, raportoi ANSA.
“Përdora një sharrë hekuri dhe një çarçaf për të mbajtur gjakun dhe e copëtova në tri pjesë. Nuk kishte njolla gjaku – kjo është arsyeja pse policia e karabinierëve gjeti gjithçka në rregull”, tha ajo.
Dyshja nënë dhe nuse e kishin planifikuar vrasjen për muaj të tërë, pasi Alessandro dyshohet se kishte abuzuar fizikisht me Castro-n.
“Mailyn më kishte kërkuar të vrisja djalin tim Alessandro për muaj të tërë, që nga dita kur lindi vajza e tyre në janar”, tha Lorena, sipas L’Unione Sarda.
“Mailyn u rrah dhunshëm, u fye dhe u kërcënua vazhdimisht me vdekje… Djali im e minimizoi depresionin e saj pas lindjes, dhe kur vendosa ta raportoja, ai më goditi në shpinë”, pohoi ajo.
Duhet të ketë diskutuar Alessandro për t’u transferuar në Kolumbi, nga është gruaja e tij, me fëmijën e tyre – por Lorena ishte shumë e frikësuar nga ajo që mund të bënte ai për të dëmtuar familjen, raportoi Daily Mail.
“Nuk mund t’i kisha lejuar ata të shkonin në Kolumbi, Mailyn dhe foshnja do të kishin rrezikuar shumë atje. E vetmja mënyrë për ta ndaluar ishte ta vrisnin”, shtoi ajo.
Duhet të ketë kërcënuar gjithashtu se do ta mbyste gruan e tij në një lumë kolumbian, thanë raportet lokale.
Sipas Daily Mail, Castro dhe Lorena dyshohet se i dhanë Alessandros një gotë limonatë me qetësues dhe i dhanë dy doza insuline nga spitali ku punonte Lorena, për ta lënë pa ndjenja.
Alesandro ishte ende gjallë edhe pas dozës së rëndë të insulinës.
Babai u mbytë më pas me një jastëk, e mbytën me lidhëse këpucësh dhe u mbulua me gëlqere për të fshehur erën e trupit të tij.
Lorena i tha gjykatës se Castro ishte përfshirë vetëm në zhvendosjen e mbetjeve, raportoi ANSA.
Nëna shpresonte që zhdukja e djalit të saj të kalonte pa u vënë re, pasi familja kishte plane për t’u zhvendosur në Amerikën e Jugut, por plani i saj u prish nga rrëfimi i Castros.
Lorena është akuzuar për vrasje dhe fshehje të një trupi, dhe Castro po hetohet për nxitje në vrasje.