LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Negociatat për Ukrainën, Trump e Putin do të takohen në bazën ushtarake amerikane në Anchorage

Lajmifundit / 13 Gusht 2025, 10:06
Bota

Negociatat për Ukrainën, Trump e Putin do të takohen në

Presidenti amerikan Donald Trump dhe ai rus, Vladimir Putin do të takohen të premten në Bazën e Përbashkët të Elmendorf-Richardson, një bazë ushtarake amerikane në Anchorage të Alaskës.

Është baza ushtarake më e madhe e Alaskës dhe është shtëpia e më shumë se 32,000 njerëzve – rreth 10% e popullsisë së Anchorage.

Zona është gjithashtu e rëndësishme për Rusinë, pasi SHBA-të blenë Alaskën nga Perandoria Ruse 158 vjet më parë.

Në fakt, Ishulli i Vogël Diomede i Alaskës është më pak se tre milje nga Ishulli i Madh Diomede i Rusisë në Ngushticën e Beringut, duke treguar se sa afër gjeografikisht janë të dy vendet.

Gjatë Luftës së Ftohtë, baza konsiderohej si “veçanërisht e rëndësishme” në mbrojtjen e SHBA-së kundër Bashkimit Sovjetik të atëhershëm, sipas Bibliotekës së Kongresit.

Pavarësisht kësaj afërsie, Putin do të jetë presidenti i parë rus që do të vizitojë Anchorage.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion