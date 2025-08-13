Negociatat për Ukrainën, Trump e Putin do të takohen në bazën ushtarake amerikane në Anchorage
Presidenti amerikan Donald Trump dhe ai rus, Vladimir Putin do të takohen të premten në Bazën e Përbashkët të Elmendorf-Richardson, një bazë ushtarake amerikane në Anchorage të Alaskës.
Është baza ushtarake më e madhe e Alaskës dhe është shtëpia e më shumë se 32,000 njerëzve – rreth 10% e popullsisë së Anchorage.
Zona është gjithashtu e rëndësishme për Rusinë, pasi SHBA-të blenë Alaskën nga Perandoria Ruse 158 vjet më parë.
Në fakt, Ishulli i Vogël Diomede i Alaskës është më pak se tre milje nga Ishulli i Madh Diomede i Rusisë në Ngushticën e Beringut, duke treguar se sa afër gjeografikisht janë të dy vendet.
Gjatë Luftës së Ftohtë, baza konsiderohej si “veçanërisht e rëndësishme” në mbrojtjen e SHBA-së kundër Bashkimit Sovjetik të atëhershëm, sipas Bibliotekës së Kongresit.
Pavarësisht kësaj afërsie, Putin do të jetë presidenti i parë rus që do të vizitojë Anchorage.