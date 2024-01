Në prag të konfliktit ushtarak/ Lukashenko reagon pas sanksioneve të BE

Situata e krizës së emigrantëve të paligjshëm sa vjen dhe rritet teksa vihet re se Bjellorusia po e ndërlikon edhe më shumë duke bërë që në kufijtë e BE të drejtohen me mijëra emigrantë nga Afrika, Lindja e Mesme dhe Azia.

Vendet në kufi me Bjellorusinë kanë shprehur shqetësimin se kriza e emigrantëve mund të përshkallëzohet në një konflikt ushtarak. Lituania, Estonia dhe Letonia kanë dënuar “përshkallëzimin e qëllimshëm të sulmit hibrid të vazhdueshëm të regjimit bjellorus, i cili përbën një kërcënim serioz për sigurinë europiane”, duke theksuar se Minsk po i përdor emigrantët si armë.

Emigrantët e bllokuar në kufirin Bjellorusi-Poloni qëlluan me gurë rojet kufitare polake gjatë natës dhe përdorën mjetë të ndryshme për të prishur gardhin me gjemba ndërsa po përpiqeshin të kalonin në Poloni. BE-ja akuzoi Minskun të mërkurën se ka nisur një “sulm hibrid” ndaj tij, duke inkurajuar mijëra emigrantë të largohen nga zona të ndryshme të luftës dhe të përpiqen të hyjnë në territorin europian nëpërmjet Bjellorusisë.

BE madje kërcënoi se do të vendoste sanksione të reja ndaj vendit. Presidenti i Bjellorusisë Alexander Lukashenko reagoi sot se do t’i përgjigjet sanksioneve të reja europiane, madje se do të mbyllte edhe tubacionin që transportonte gaz në Europë.

“Nëse na vendosen sanksione të reja, ne duhet të përgjigjemi,” citohet të ketë thënë Lukashenko. “Europa po ngrohet falë gazit tonë dhe ata ende po na kërcënojnë se do të mbyllin kufijtë. Po sikur të mbyllim rrjedhën e gazit? “Prandaj, unë do t’i rekomandoja udhëheqjes polake, lituanezëve dhe njerëzve të tjerë pa tru të mendojnë para se të flasin,” tha Lukashenko.

Ndërkohë, Rusia dërgoi dy bombardues bërthamore për të patrulluar hapësirën ajrore të Bjellorusisë të mërkurën. Në të njëjtën kohë, avionët luftarakë bjellorusë dhe rusë po zhvillojnë stërvitje ushtarake për të dytën ditë radhazi.

“Ne duhet të monitorojmë vazhdimisht situatën në kufi. Po, këta bombardues mund të mbajnë armë bërthamore. Por ne nuk kemi zgjidhje tjetër. “Duhet të shohim se çfarë do të bëjnë ata përtej kufirit.” tha Lukashenko.

Presidenti bjellorus tha gjithashtu se po bëheshin përpjekje për t’u dhënë armë emigrantëve, të cilat ai i cilësoi si provokim, megjithëse nuk dha prova që vërtetonin pretendimet e tij.