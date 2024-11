Në krye të kabinetit të Trump, kush është “vajza e akullt”, dikur punonte në administratën e Reganit

Kur Donald Trump mbajti fjalimin e tij të fitores natën e zgjedhjeve, një nga njerëzit të cilëve iu drejtua në skenë dhe merita për fitoren e tij ishte Susie Wiles. Strateges politike 67-vjeçare i pëlqente të qëndronte në prapavijë, tha ai.

Tani gruaja që ai e quajti “vajza e akullit” dhe e cila dikur punonte në administratën e Reganit si planifikuese, do të mbajë një nga punët kryesore në Shtëpinë e Bardhë.

Ajo do të bëjë histori si gruaja e parë që do të mbajë titullin e shefes së stafit, një rol kyç që do ta shohë atë duke e këshilluar atë për politikat dhe operacionet e përditshme.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Në një deklaratë, Trump tha se Wiles kishte qenë një pjesë integrale e fushatave të tij dhe e përshkroi atë si të ashpër, të zgjuar, novatore dhe të admiruar dhe të respektuar botërisht.

Në mandatin e tij të parë, ish-presidenti kaloi përmes katër shefave të kabinetit. Këtë herë, ai po kërkon të emërojë besnik për të realizuar axhendën e tij.

Por çfarë dihet rreth gruas që presidenti i zgjedhur republikan e quajti “vajza e akullit”:

Më pak se një vit pasi Wiles filloi të punonte në politikë, ajo iu bashkua fushatës së Ronald Reganit përpara zgjedhjeve të tij në 1980.

Në vitin 2010, ajo ndihmoi që Rick Scott, një biznesmen i atëhershëm me pak përvojë politike, në guvernator të Floridës në vetëm shtatë muaj. Scott tani është një senator amerikan.

Wiles u takua me Trump gjatë zgjedhjeve presidenciale republikane të vitit 2015 dhe u bë bashkëkryetare e fushatës së tij në Florida. Ai vazhdoi të fitonte shtetin ndaj Hillary Clinton në 2016.

Guvernatori i Floridës Ron DeSantis, i cili e vendosi atë në krye të garës së tij të suksesshme dy vjet më vonë, e përshkroi Wiles si “më të mirën në biznes”.

Gjyshja 67-vjeçare, e cila është vajza e lojtarit dhe transmetuesit të ndjerë amerikan Pat Summerall, e ka përshkruar veten si të ardhur nga një sfond politik “tradicional”.