Në krah të një tjetër femre, zbulohet tradhtia e ish-bashkëshortit të kryeministres së Finlandës

Dy ditë më parë, kryeministrja në detyrë e Finlandës, Sanna Marin, njoftoi në rrjetet sociale se i ka dhënë fund lidhjes 19-vjeçare me bashkëshortin e saj, Markus Raikkonen.

“Ne kemi bërë kërkesën për divorc. Jemi mirënjohës për 19 vitet e kaluara së bashku dhe për vajzën tonë të dashur. Ne do të mbetemi miq të mirë dhe prindër të dashur. Ne do të kalojmë kohë si familje për të mirën e vajzës. Ne dëshirojmë të respektoni privatësinë tonë. Nuk duam të komentojmë më shumë”, shkroi Marin në llogaritë e saj në rrjetet sociale, duke kërkuar që mediat të mos kërkojnë më shumë detaje dhe të mbetet të qetë.

Ndërkohë, “Daily Mail” ka publikuar së fundmi dy foto të ish-bashkëshortit të saj, biznesmeni Markus Räikkönen, 37 vjeç, me një vajzës misterioze disa javë para ndarjes. Media britanike shkruan se 37-vjeçari ka flirtuar dhe kërcyer me një vajzë, e cila dyshohet të jetë indiane dhe besohet se kishte shkuar me pushime në Finlandë me yjet Bollyëood-it, Rakul Preet dhe Pragya Jaisëal.

Edhe mediat në Finlandë kanë shkruar se Räikkönen, në gjendje të dehur, ka tentuar disa herë ta puthte vajzën teksa qëndruan në lokalin e natës në Helsinki deri në orët e para të mëngjesit.

Në anën tjetër, edhe Sanna Marin është bërë pjesë e disa skandaleve gjatë vitit të kaluar. Ajo u filmua teksa kërcente në një lokal nate me këngëtarin finlandez, Olavi Uusivirta. Në atë kohë, u fol se ata kishin një lidhje, por këto pretendime u hodhën poshtë nga kryeministrja në mënyrë kategorike. Ajo tha se ata ishin vetëm miq të mirë. Megjithatë, shkaqet e ndarjes janë ende të paqarta.