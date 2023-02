Ndryshon historia/ Mbreti Charles nuk do të shfaqet në kartëmonedhën e re të Australisë

Kartëmonedha e re e Australisë 5 dollarë do të shfaqë historinë indigjene në vend të mbretit Charles Mbreti Charles III nuk do të shfaqet në kartëmonedhën e re pesë dollarëshe të Australisë, ka njoftuar banka qendrore e vendit.

Qeveria mbështet vendimin e Bankës për të zëvendësuar portretin e Mbretëreshës Elizabeth II me dizajnin që në filozofinë e vet "nderon kulturën dhe historinë e australianëve të parë". Një portret i mbretëreshës së ndjerë Elizabeth II shfaqet në modelin aktual prej pesë dollarësh.

Një zëdhënës i Bankës së Rezervave të Australisë tha se imazhi i mbretëreshës "ka një histori krenare të njohjes së kulturës dhe historisë së australianëve të parë, duke përfshirë kartëmonedhat e Australisë" dhe do të konsultohet me pronarët tradicionalë për dizajnin. Ata thanë se ana tjetër e kartëmonedhës 5 dollarë do të vazhdojë të shfaqë parlamentin australian.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Kartëmonedha e re do të marrë disa vite për t'u dizajnuar dhe printuar. Ndërkohë, kartëmonedha aktuale 5 dollarë do të vazhdojë të emetohet. Ajo do të mund të përdoret edhe pasi të jetë emetuar kartëmonedha e re.

Në shtator Australia tha se imazhi i monarkut të ri nuk do të zëvendësonte automatikisht Mbretëreshën në kartëmonedhat e saj pesë dollarësh dhe se ajo mund të zëvendësohej nga shifra australiane.

Burimi: BBC