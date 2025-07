Ndryshojnë rregullat për vizë amerikane! Ja çfarë kërkon SHBA, nga çdo aplikant

Ambasada e SHBA-së në Dublin po shtrëngon kërkesat për viza, duke thënë se aplikantët e ardhshëm që dëshirojnë të vizitojnë vendin do të duhet të zbulojnë “të gjitha emrat e përdoruesve të mediave sociale ose adresat e çdo platforme që kanë përdorur gjatë pesë viteve të fundit” në formularin e tyre të aplikimit për vizë.

Ambasada tha gjithashtu se dëshiron që njerëzit t’i bëjnë profilet e tyre në mediat sociale publike, duke përsëritur një veprim të njoftuar javën e kaluar nga Departamenti i Shtetit i SHBA-së. Duke reaguar ndaj njoftimit, Micheál Martin tha se masat janë “të tepërta”.

"Unë nuk i miratoj ata dhe nuk pajtohem me ta", u tha ai gazetarëve në Dublin.

Organi kombëtar studentor Aontas na Mac Léinn in Éirinn (AMLÉ), i njohur më parë si Unioni i Studentëve në Irlandë (USI), shprehu shqetësim në lidhje me procedurat e shtuara të verifikimit të vizave studentore, duke thënë se “shqyrtimi invaziv” do të krijonte një “klimë frike” midis studentëve.

Kush preket? Kjo do të vlejë për të gjithë aplikantët për viza jo-imigruese F, M dhe J.