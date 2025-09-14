LEXO PA REKLAMA!

Ndryshimet klimatike, OSBE: Sfidë për sigurinë dhe zhvillimin, kërkohen veprime urgjente

Lajmifundit / 14 Shtator 2025, 08:13
Bota

“E ardhmja e qëndrueshme në një klimë që ndryshon nuk është më një zgjedhje politike, por një domosdoshmëri urgjente për zhvillimin e qëndrueshëm dhe stabilitetin rajonal”

“Eardhmja e qëndrueshme në një klimë që ndryshon nuk është më një zgjedhje politike, por një domosdoshmëri urgjente për zhvillimin e qëndrueshëm dhe stabilitetin rajonal”.

Ky ishte mesazhi kryesor i Forumit të OSBE-së për Klimën, i cili u zhvillua në Pragë dhe mblodhi mbi 200 pjesëmarrës, përfaqësues të vendeve anëtare të OSBE-së, organizatave ndërkombëtare, shoqërisë civile dhe ekspertëve të fushës.

Forumi u organizua nën drejtimin e Finlandës, që mban presidencën e OSBE-së për vitin 2025, në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës Çeke. Diskutimet u përqendruan në gjetjen e përgjigjeve të mundshme ndaj sfidave të sigurisë që vijnë si pasojë e ndryshimeve klimatike.

Pjesëmarrësit theksuan nevojën për bashkëpunim rajonal dhe ndërkombëtar, si dhe për politika gjithëpërfshirëse që lidhin sigurinë me mbrojtjen e mjedisit, në mënyrë që të ndërtohet një e ardhme më e qëndrueshme për të gjitha vendet pjesëmarrëse.

 

