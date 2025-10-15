Ndizet debati në qeverinë gjermane, shërbimi ushtarak mbetet pa vendim
Partnerët e koalicionit të Gjermanisë nuk kanë arritur të bien dakord mbi një formë të re të propozuar të shërbimit ushtarak, duke anuluar një konferencë për shtyp mbi këtë temë në orën e fundit të së martës.
Negociatorët nga Bashkimi Kristian Demokrat (CDU) i kancelarit Friedrich Merz dhe Partia Social Demokrate (SPD) kishin mbështetur më parë një propozim për të futur një sistem lotarie, i cili do të përdorej nëse nuk do të regjistroheshin mjaftueshëm vullnetarë në një vit të caktuar.
Ndryshimet e sugjeruara, të cilat i bëjnë jehonë sistemit të përdorur në Danimarkë, vijnë ndërsa Gjermania kërkon të forcojë forcat e saj të armatosura pas kërcënimit të sigurisë që i paraqitet Evropës nga pushtimi i plotë i Ukrainës nga Rusia. Berlini ka thënë se do ta zgjerojë ushtrinë e saj nga 180,000 në 260,000 ushtarë aktivë brenda pak vitesh.
Raportet sugjeruan se politikanët e SPD-së ishin të pakënaqur me idenë e sistemit të lotarisë, duke çuar në rrëzimin e saj të martën.
Deri të martën pasdite, dukej sikur partnerët e koalicionit ishin në një mendje, me Jens Spahn, kreun e grupit parlamentar CDU/CSU, i cili tha se “është gjetur një zgjidhje e mirë”.
Mosmarrëveshja e papritur zbulon brishtësinë e koalicionit të Merz dhe tregon se sa përçarëse është çështja e shërbimit ushtarak në Gjermani. Pas mosmarrëveshjes të martën, Norbert Röttgen, një politikan i CDU-së, i tha RND-së se fajësonte Pistorius, ministrin e Mbrojtjes të SPD-së.
“SPD tani duhet të zgjidhë problemin”, tha Röttgen, i cili akuzoi Pistorius se po sillej “në mënyrë shkatërruese” dhe po e zhyste “grupin e tij parlamentar në kaos”.
Nga ana e tij, Pistorius nuk e fshehu bezdisjen e tij ndërsa u largua nga takimi i grupit parlamentar të SPD-së të martën.
“Kjo nuk ishte ideja ime, ishte një ide e Unionit (CDU),” i tha ai gazetës Süddeutsche Zeitung, duke iu referuar sistemit të propozuar të lotarisë.
Në gusht, Pistorius njoftoi një plan për të dërguar një pyetësor të detyrueshëm për të gjithë ata që mbarojnë shkollën meshkuj, duke u lejuar atyre të regjistrohen vullnetarisht për shërbimin ushtarak nëse dëshirojnë. Sipas iniciativës, edhe gratë e reja do të merrnin anketën, por nuk do të ishin të detyruara të përgjigjeshin.
Në përgjigje, CDU shprehu shqetësimin se nuk do të regjistroheshin mjaftueshëm vullnetarë.
“Unë jam në favor të shërbimit të detyrueshëm ushtarak të menjëhershëm”, i tha Ministri i Jashtëm, Johann Wadephul, i CDU, gazetave Funke Mediengruppe në fillim të tetorit.