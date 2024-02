U ekzekutua muaj më parë, kush është shqiptari trafikant droge që kishte lidhje me biznesmenin grek

15 plumba u zbrazën mbi trupin e biznesmenit të njohur grek Christos Gialia, 59 vjeç, mesditën e së mërkurës ndërsa ai ndodhej në Mandria.

Biznesmeni grek është një emër i njohur edhe për publikun shqiptar jo vetëm për bizneset e tij në vendin tonë, por edhe pasi gruaja e tij e dytë ishte me origjinë nga Labinoti i Elbasanit.

Ditën e djeshme, mediet greke raportuan se një mik i biznesmenit mund të jetë dëshmitari vendimtar, pasi ishte duke folur në telefon me viktimën në momentin e ekzekutimit.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

59-vjeçari mesa duket kishe pikasur autorët dhe i tha mikut në tij në telefon: Ndihmë, po më vrasin.

Siç raportojnë mediet greke, autoritete po hetojnë edhe veprimtarinë e biznesmenit, i cili ishte pronar i kompanive të tregtimit të mishit me qindra punonjës.

Gjithashtu, një vrasje e ndodhur dhjetorin e kaluar në Paleo Faliro ku viktimë mbeti një shqiptar po hetohet pasi raportohet se dy viktimat janë njohur me njëri-tjetrin.

Në dhjetor 2023, Thimi Roland Droboniku alias Thimi Roland Prifti u ekzekutua teksa ndodhej në rrugë, pranë një pallati në rrugën Atlantos.

Ishin dy autorë të cilët e goditën viktimëm në kraharor. 56-vjeçari kishte qënë i arrestuar disa herë më parë dhe akuzohej si i përfshirë në trafik droge, organizata kriminale, trafik cigaresh dhe falsifikim.

Nuk dihet nëse autoritetet greke e kanë lidhur vrasjen e Gialia me ekzekutimin e shqiptarit Thimi Roland Prifti.

Eleminimi i biznesmenit grek, gazetari tregon detajet: Ruhej nga 3-4 shqiptarë, ditën që u vra…

Biznesmeni grek Kristos Jalias, i njohur në tregtinë e mishit dhe bojërave, u ekzekutua mbrëmjen e së mërkurës në zonën industriale të Athinës e quajtur Mandra.

Gazetari Artur Bibe, i ftuar në “Breaking”, tregon se biznesmeni ishte nën mbrojtjen e rojeve shqiptare. Jalias u ekzekutua me 20 plumba.

“Pavarësisht se kishte roje sigurie, ishin 3-4 shqiptarë që e ruanin, në rastin në fjalë nuk i kishte dhe u ekzekutua nga dy persona me kallashnikov dhe me pistoletë. Ai u qëllua me rreth 17 plumba me kallashnikov dhe 3 plumba me pistoletë, që ishin vdekjeprurës.

Në fund, makinës iu vu zjarri dhe në të u gjet kallashnikov. Më tej u gjet një makinë tjetër e braktisur e djegur dhe një motoçikletë e djegur. Pra bëhet fjalë për një vrasje me pagesë, nuk dihet ende se kush e ka urdhëruar, ai kishte shumë probleme kohët e fundit.

Ka pasur mosmarrëveshje me një tjetër biznesmen grek për një shumë prej 3 mln eurosh. Ermi i tij përflitet edhe në kontrabandën e madhe të cigareve, Pista më e sigurt është që Jalias, kishte vënë në dispozicion magazina me cigare”, tha Artur Bibe.

Ai ishte martuar me një grua shqiptare nga Elbasani dhe kishte me të një fëmijë. Bashkëshortja e parë e tij ishte ekzekutuar në mënyrë misterioze në vitin 2018 dhe autorët nuk janë gjendur kurrë.

Emri i Jalias është përfshirë edhe në Shqipëri në disa aktivitete tregtare, import-eksport mallrash tregtie nga vendet e Amerikës latine drejtë Shqipërisë me stacion ndërmjetës Athinën, tregti mishi, boje dhe blerje pronash.

“Ndihmë, po më vrasin”, telefona e fundit e biznesmenit grek, avokati tregon detajet e frikshme

Avokati i biznesmenit të njohur grek Christos Gialia që u ekzekutua dy netë më parë në zonën e njohur si “Mandra” ka dhënë detaje tronditëse nga ngjarja e rëndë duke theksuar se vrasësit janë ndjerë shumë të sigurt, por edhe me shumë fat teksa kanë kryer krimin.

Sipas tij, autorët e ndoqën dhe ekzekutuan biznesmenin në një zonë të frekuentuar dhe pranë shtëpisë ku ndodheshin badigardët e tij.

“Ata kanë ndjerë të sigurt, por edhe me fat pasi gjithçka ka ndodhur pranë shtëpisë ku në çdo moment kur të shkonte ndonjëri prej badigardëve të tij. Duket e çuditshme që kanë patur një guxim të tillë, por edhe kanë lënë gjurmë duke ia lehtësuar punën policisë”, tha ai në mediat greke.

Ndihmë, po më vrasin!

Policia po mbledh të gjitha faktet duke pyetur edhe ortakët e tij. Mësohet se biznesmeni ishte duke komunikuar në telefona teksa vrasësit i kanë prerë rrugën. Gjatë telefonatës ai i ka thënë shkurt: “Ndihmë! Po më vrasin”.

Blutë e Athinës kanë mësuar se ortaku tjetër ndodhej vetëm pak minuta pas makinës së Gialia-s dhe ka mbërritur aty shumë shpejt, por gjithçka kishte mbaruar pasi vrasësit i kishin vënë zjarrin edhe makinës me viktimën brenda pas ekzekutimit.

Shtëpia si fortesë

Gialia mbrohej, për arsye që policia nuk i di ende. Ai jetonte në një shtëpi të kthyer në fortesë dhe me mbikëqyrje të fortë me kamera dhe roje. Po ashtu, shtëpia kishte mure të larta mbrojtëse si edhe një kullë vëzhgimi.

Të gjitha këto nuk e kanë shpëtuar dot biznesmenin nga ekzekutimi.

Policia dyshon se vrasja e tij ka ndodhur në kuadër të luftës së mafias në Greqi, e cila prej 6-7 vitesh po sjell një numër të madh të vrarësh në Athinë dhe qytetet e tjera të mëdha.