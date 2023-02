Ndihma pas tërmetit, hapet pas 35 vitesh pika kufitare Armeni-Turqi

Hapet per here te parë në 35 vjet vendkalimi kufitar Armeni-Turqi. Ky vendim është ndërmarrë për të lejuar të kalojnë ndihmat humanitare as tërmetit shkatërrimtar që goditi rajonin me 6 shkurt.

Sipas të dërguarit të posacëm i ankarasë për dialogun me Armeninë, Serdar Kilic, në pikën kufitare Alican kanë mbërritur në Turqi pesë kamionë me ndihma, përfshirë ushqim dhe ujë.

Kjo ishte hera e parë që kalimi ishte hapur që nga viti 1988, kur Turqia dërgoi ndihma në Armeni pasi vendi u godit nga një tërmet që vrau të paktën 25,000.

Të dy vendet nuk kanë vendosur kurrë marrëdhënie diplomatike zyrtare dhe kufiri i tyre i përbashkët është mbyllur që nga vitet 1990.

Marrëdhënia e tyre është e tensionuar nga vrasjet masive të armenëve të periudhës së Luftës së Parë Botërore në Perandorinë Osmane, mizoritë që Jerevani këmbëngul se janë gjenocid.

Turqia e refuzon ashpër etiketimin e gjenocidit, duke argumentuar se 300,000 deri në 500,000 armenë dhe të paktën po aq turq vdiqën në grindjet civile kur armenët u ngritën kundër sundimtarëve të tyre osmanë dhe morën anën e trupave pushtuese ruse.

Por në dhjetor 2021, të dy vendet emëruan të dërguar të posaçëm për të ndihmuar në normalizimin e marrëdhënieve .

Në shkurt të vitit 2022, Turqia dhe Armenia rifilluan fluturimet e tyre të para tregtare në dy vjet. Kufiri tokësor midis dy vendeve ka mbetur i mbyllur që nga viti 1993, megjithatë, duke detyruar kamionët të kalojnë tranzit përmes Gjeorgjisë ose Iranit.