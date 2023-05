“Ndëshkim” për Zelenskyn, i nxjerrin pasuritë në ankand, të ardhurat do të shkojnë për ushtrinë

Krimea ka vendosur që të nxjerrë në ankand pasuritë e Presidentit ukrainas, Volodymyr Zelensky. Ishte kryeparlamentari Vladimir Konstantinov, i cili njoftoi se banesa e shtetëzuar e familjes së Zelenskyt, si dhe objekte të tjera të shtetëzuara në Krime, do të dalin në ankand.

Sipas mediave serbe, të ardhurat do të shkojnë për të ndihmuar luftëtarët që ndodhen në zonën e operacionit special.

“Banesa u shtetëzua dhe tani është në pronësi të shtetit. Do të vijojë një ankand dhe paratë nga shitja e banesës së Zelenskyy-t dhe ndërtesave të tjera të shtetëzuara do të shkojnë për nevojat e SVO-së, familjeve të viktimave dhe të mobilizuarve”, tha ndër të tjera në lidhje me këtë vendim, kryeparlamentari Konstantinov.

Vendimi për shtetëzimin e një numri ndërtesash të mëdha në pronësi të oligarkëve ukrainas në Krime u mor sot në një seancë të Parlamentit të Krimesë.

Shtetëzimi përfshinte edhe pasurinë e paluajtshme të familjes së Volodymyr Zelenskyy në Livadia, në bregun jugor të Krimesë, shkruajnë mediat e huaja.