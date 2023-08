Ëndërron “Oscar”! Meghan Markle lë pas çdo status mbretëror

Meghan Markle mund të kthehet së shpejti në ekranin e madh pasi New York Post raporton se ajo ka nisur një sërë kontaktesh me disa “regjisorë dhe producentë të mëdhenj”.

Dukesha e Sussex-it, roli i parë i së cilës ishte në serialin amerikan “Married… with Children”, thuhet se dëshiron të vazhdojë të shtojë portofolin e saj të filmave me disa projekte të mëdha.

“Suits është një hit i tillë në ripërsëritje sa që Meghan thuhet se ka një kërkesë nga fansat për ta parë atë të performojë përsëri,” tha një burim për Life & Style Magazine.

“Ajo është e emocionuar. Ndërsa do të donte të kishte një të ardhme të re televizive, ajo me të vërtetë dëshiron të provojë dorën e saj në një rol dramatik në film. Ajo beson se një Oscar mund të jetë në të ardhmen e saj”.

Pas ‘divorcit’ me gjigantin e muzikës dhe podcast-it Spotify, Harry dhe Meghan do të bëjnë një rikthim të fuqishëm duke prodhuar një film në Netflix, duke vazhduar kërkimin e tyre për të pushtuar Hollywood-in.

Duka dhe Dukesha e Sussex -it thuhet se kanë blerë të drejtat e romanit romantik të Carley Fortune “Meet Me At The Lake”, i cili ekspertët vlerësojnë se mund t’u kushtojë atyre deri në 3 milionë funte.

Produksioni do të jetë projekti i tyre i parë së bashku jashtë kamerave, në një moment përcaktues për të ardhmen e tyre në industrinë e argëtimit.