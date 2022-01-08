Tiranë/ 84-vjeçarja hidhet nga kati i tretë i pallatit dhe ndërron jetë
Lajmifundit / 8 Janar 2022, 08:34
Aktualitet
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur rreth orës 07:50, në “Don Bosko”, ku dyshohet se është vetëhedhur nga kati i tretë i pallatit ku banonte, shtetasja D. L., 84 vjeçe, e cila për pasojë ka ndërruar jetë.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.
