Ndalimi në shkollat franceze i ‘abajave’ ndez debatin mbi veshjet

Qeveria franceze po ndalon nxënësit në shkollat shtetërore të veshin abajat, veshjet e gjera, tejet të gjata, që mbahen shpesh nga gratë myslimane. Vendimi ka nxitur një debat nëse veshja është një shprehje e identitetit kulturor, fetar, apo thjesht modë.

Abaja është një lloj manteli i gjerë dhe e gjatë, që vishet nga një pjesë e grave e vajzave myslimane.

Në Francë është tashmë në fuqi një ndalim që fëmijët të mbajnë simbole fetare në shkollat publike, duke mbështetur qasjen e fortë të vendit lidhur me parimin e ndarjes së shtetit nga institucionet fetare.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Por përditësimi i udhëzimeve ka qenë një proces i vështirë ndërsa popullsia myslimane në vend rritet.

Në vitin 2004 Franca ndaloi shamitë e kokës në shkolla.

Lëvizja e fundit me abajat, u prit me duartrokitje nga përfaqësuesit e së djathtës në vend

Por disa akademikë paralajmërojnë se ky vendim mund të prodhojë efektin e kundërt, kjo sepse prek rrobat që ata thonë, se vishen për modë apo si pjesë e identitetit kulturor, më shumë sesa fetar.

"Mendoj se qëllimi i qeverisë është të nisë një polemikë të re që do të zemërojë të gjithë shoqërinë franceze dhe ky eshte realisht një turp, pasi njerëzit nuk janë plotësisht të vetëdijshëm mbi problemin, por ata do të nisin t'i shohin me një sy negative këto vajza të reja, megjithëse abaja, është një formë e shprehjes prej adoleshenti, që nuk ka asnjë pasojë. Më së shumti, kjo do të dëmtojë myslimanët në përgjithësi. Ata do të ndihen edhe një herë të stigmatizuar për shkak të besimit të tyre fetar dhe kjo është e rrezikshme", thotë sociologia franceze Agnes De Feo.