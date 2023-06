“NATO të dëbojë Turqinë”, zbardhet letra e zyrtarëve amerikanë

Dy zyrtarë të lartë amerikanë kanë shkruar një letër të botuar në Financial Times, në të cilën ata denoncojnë, siç i quajnë, “pazaret” turke për anëtarësimin e Suedisë dhe Finlandës në NATO dhe i bëjnë thirrje Aleancës që të jetë gati të dëbojë Turqinë, në mënyrë që të mos inkurajojnë Rexhep Tajip Erdogan.

Letra e botuar në FT dhe e nënshkruar nga ish-ambasadori i SHBA-së në OKB Mark Wallace dhe Madeleine Joelson, dy zyrtarë të lartë në Programin e Demokracisë së Turqisë, i referohet ndër të tjera kundërshtisë së Turqisë në lidhje me pranimin e Suedisë dhe Finlandës në NATO dhe kritikon strategjinë e aleatëve, të cilët bënë kompromis me kërkesat e Rexhep Tajip Erdogan, për të hequr veton e tij.

“Problemi me këtë strategji është se shpërblen sjelljen e keqe të Erdoganit. Kjo do ta inkurajojë atë të shtyjë për më shumë lëshime herën tjetër që NATO-s të ketë nevojë për një votë unanime për t’u marrë me një krizë.

Çdo lëshim i nxjerrë nga Aleanca do të shihet si një fitore diplomatike nga Erdogan, duke e ndihmuar atë të sigurojë mbështetjen e brendshme dhe të ndihmojë ofertën e tij për rizgjedhje vitin e ardhshëm. E vërteta është se pazaret funksionojnë vetëm nëse je i gatshëm të largohesh.

Për sa kohë që Erdogani e di se anëtarët ngurrojnë të ndërmarrin hapin absolut për të hequr Turqinë, qoftë edhe përkohësisht, ai do të vazhdojë të ketë dorën e sipërme në negociata. Anëtarët e NATO-s tashmë e dinë se, ndërsa Turqia i përket NATO-s, Erdogan jo.

Ata duhet të jenë të përgatitur për të punuar drejt këtij qëllimi. Nëse rregullat e NATO-s do të amendoheshin për të lejuar pezullimin e përkohshëm të shteteve anëtare derisa liderët e tyre të ribashkoheshin me vlerat dhe interesat e Aleancës, atëherë Erdogan do të kuptonte perspektivën e pasojave reale ekonomike dhe strategjike për veprimet e tij”, theksojnë zyrtarët.

Më tej, ata u sugjerojnë anëtarëve të Aleancës, nëse duan të dalin fitimtarë në “Pazarin e Madh”, fillimisht të zbulojnë se ku janë daljet.