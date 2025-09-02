“NATO po përgatitet për çdo skenar”, Rutte: Rreziku nga Rusia po rritet çdo ditë
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte gjatë një vizite në Luksemburg paralajmëroi se kërcënimi nga Rusia është në rritje të vazhdueshme dhe se asnjë vend evropian nuk është realisht i sigurt, duke përmendur teknologjitë e avancuara raketore ruse.
Ai nënvizoi nevojën për forcimin e ushtrisë ukrainase dhe sigurimin e garancive afatgjata të sigurisë nga SHBA dhe partnerët evropianë, për të parandaluar ndonjë sulm të ardhshëm nga Rusia.
Rutte konfirmoi gjithashtu se NATO po merr seriozisht incidentin e dyshuar të ndërhyrjes me GPS ndaj avionit që transportonte Presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, në fundjavë, duke e cilësuar si një shembull të luftës hibride që Rusia po zhvillon ndaj Perëndimit.
“Ne jemi të gjithë në vijën e parë të rrezikut – qoftë në Tallin, Londër apo Madrid.
Diferenca kohore që një raketë ruse të arrijë është vetëm 5 deri në 10 minuta. Nuk ka më ndarje lindje-perëndim – të gjithë jemi nën kërcënim të drejtpërdrejtë,” tha Rutte.